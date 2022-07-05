Aşırı sıcaklarda lastiklere dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık değerleri lastik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Böylesine sıcak havalarda yetkililer ve yol güvenliği uzmanları, kazaları önlemek ve tüm yol kullanıcılarının korunmasını sağlamak için lastik güvenliği konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. ams OSRAM’ın geliştirdiği hava kompresörü ailesindeki 3 farklı modeli ile farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - az aylarının gelmesi ile birlikte ülkemizde sıcak havalar kendini iyice hissettirmeye başladı. Okulların da kapanması ile birlikte aileler sıcak bölgelere doğru tatil planlamaları yapmaya başladı. Böylesi sıcak havalarda ise araçların yol yüzeyi ile doğrudan temas eden tek parçası olan lastiklerin eski ve yıpranmış olması sonuçları çok ağır trafik kazalarına neden olabiliyor. Uzmanlar, doğru lastik basıncına sahip olmanın, iyi bir gaz kilometre performansının yanı sıra otomobil için daha iyi yol tutuşu ve daha uzun lastik ömrü sağlamak için hayati önem taşıdığının altını çiziyor.