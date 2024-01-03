Asfaltta rekor Ordu'nun

Ordu 2024 yılına rekorlarla girdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in alt yapı ve ulaşım hamlesi ile Ordu, 2019-2023 yılları arasında 2120 kilometre yol, asfalt ve betonla buluştururken 1670 km içme suyu hattı vatandaşların hizmetine sunuldu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019-2023 yılları arasında 2120 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

YOL AĞI EN FAZLA OLAN İL ORDU

30 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Ordu’da asfalt ve beton yol hamlesi ile önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor” dedi.

ASFALT VE BETON YOL UZUNLUĞU 2120 KİLOMETREYE ULAŞTI

2019 yılından sonra Ordu’da ilçelerde kurulan asfalt plent tesislerinin de önemli katkısıyla yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Başkan Güler, “Belediyemiz envanterine kattığımız asfalt plentiyle birlikte gaza bastık. Çok daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 2120 kilometre yolu asfalt ve beton ile buluşturduk. Yaptığımız bu yatırımlar haricinde, 1100 km yeni yol açma ve yol genişletme çalışması yaptık, genişletilen yollara 156 bin metreküp istinat taş duvar yapımını gerçekleştirdik. Yolların altına toplam 14 kilometre uzunluğunda menfez döşedik” diye konuştu.

İçme suyu, kanalizasyon konusunda büyük atılımlar yaptıklarını da kaydeden Güler, “İl genelinde 1670 km içme suyu hattı, 250 km kanalizasyon hattı, 160 km yağmur suyu hattı, 61 adet içme suyu deposu, 42 adet su alma yapısı, 61 adet gölet ve 2 adet içme suyu tesisini ilimize kazandırdık. Göreve geldiğimizde 278 mahallenin sağlıklı içme suyu şebekesi yoktu, bugün bunu 29’a düşürdük, 249 mahalleye sağlıklı içme suyu şebekesi getirdik” bilgisini verdi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada “Bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kendilerine kolaylıklar diliyorum” dedi.