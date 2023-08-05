Asfalt tamam, sıra köprülerde

Asfalt sezonunu açtıklarını belirten Başkan Osman Zolan, kent genelinde bu yaz 500 km’den fazla asfalt dökeceklerini söyledi. Başkan Zolan daha önce 2 köprü yaptıkları Acıpayam ilçesinin Suçatı bölgesine 2 köprü daha inşa edeceklerini müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Yolçatı-Sandalcık-Karasimailler mahalleleri arasında yaptıkları 12 km’lik 1. kat asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bir süre asfalt dökümünü inceledi. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt sezonunu açtıklarını belirterek, “Ekiplerimiz tüm gücüyle yoğun bir şekilde mesai mefhumu tanımadan çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene Allah nasip ederse 500 kilometrenin üzerinde bir asfalt programı gerçekleştireceğiz. Bu yolları yaparak vatandaşlarımızın talebini en üst seviyede yerine getirmiş olacağız. Daha rahat, daha konforlu, daha güvenli ulaşımı sağlamış olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Zolan’dan 2 köprü müjdesi

Ziyaretlerinde, ayrıca Suçatı Mahallesi’nde yaptıkları Çeltek ve Hüsniye Köprüsü’nü incelediklerini, yıkılmaya yüz tuttuğu için sık sık kazaların yaşandığı eski yapıları tamamen yenilediklerini hatırlatan Başkan Zolan, “Gerçekten çok zor şartlar altında ahşaptan yapılmış köprülerin üzerinden araç geçirilmeye çalışılıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak köprülerimizi bugünkü teknolojiyle güzel hale getirdik. Bunun ötesinde bu bölgede birisi ahşap, diğeri saç demirden yapılmış 2 köprü daha var. İki köprünün de inşallah yapımına başlayacağız. En üst seviyede hizmet almayı hak eden bölgemize, coğrafi zorluklar sebebiyle köprüler, yollar yapılması gerekiyor. Çünkü burada da insanlarımız üretiyor. Onlara hizmet etmek için ekiplerimizle beraber gayret ediyoruz. Allah’ım 2 köprüyü de bir an önce tamamlamayı nasip etsin” dedi.

“Her ilçede şantiyelerimiz ve çalışmalarımız var”

Denizli’de bu asfalt sezonunda 500 kilometre dolayında asfalt çalışması yapacaklarını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Her ilçede şantiyelerimiz ve çalışmalarımız var. Her mahallemizde birçok güzellikleri ortaya çıkarma noktasında gayretlerimiz var. Allah’ım hepimize güç kuvvet versin. İnşallah bu hizmetleri yaparak Denizli’mizi daha yukarıya taşımak, sıkıntıları gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren katkı sağlayan herkese, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”