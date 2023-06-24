ASAT’tan Manavgat’ta kanalizasyon çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Ilıca ve Sarılar mahallelerinde yaklaşık 1500 metre kanalizasyon imalatı yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. ASAT, bu kapsamda Manavgat ilçesi Ilıca ve Sarılar mahallelerinin alt yapı eksikliklerini tamamlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. ASAT ekipleri iki mahallede muhtelif çaplarda yaklaşık 1500 metre kanalizasyon imalatı yapılıyor. Tamamlanma aşamasına gelen projeyle Ilıca ve Sarıcalar’ın kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak.