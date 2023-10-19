Artvinliler, Aytun Bebek için seferber oldu
SMA’lı bebeklerin yaşam mücadelesine toplumsal destek artıyor. Artvinliler de Aytun Bebek için seferber oldu.İSTANBUL (İGFA) - SMA hastası Aytun Bebek için Artvinliler seferber oldu. Aytun bebeğin tedavisi için gerekli olan parayı bulmak için valilik onayı ile bağış kampanyası başlatıldı.
Artvinli sanatçılar da Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki konser etkinlikleriyle kampanyaya destek veriyor.
Artvinliler Hizmet Vakfı öncülüğünde İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser organizasyonuna da ilgi büyük oldu.
Ancak İsrail- Filistin Savaşı’nda yaşanan ve aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle, organizasyonun konser kısmı iptal edildi.
Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı gecede yaptığı konuşmada, SMA hastası bebeklerin tedavi masraflarının yüksek olmasına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’ndan bu sorunu çözecek adımlar atmasını istedi. Yağcı ‘’ Biz daha önce Deniz bebeği yaşattığımız gibi Aytun bebeği de yaşatacağız. Ancak bu konu uzun süre kampanyalarla sürdürülebilecek bir konu değil. Devletin bu konuda adım atması, belki de özel bütçe oluşturması gerekir’’ dedi
Aytun bebeğin babası Osman Erbay ise yaptığı duygu dolu konuşmasında kampanya destek veren herkese teşekkür etti.
Gece İsrail protestosuna dönüşürken, Aytun bebeğin bağış kampanyasına katılımcılar büyük katkı sağladı.
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