Artvinliler 2. Bişi Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Büyük Marmara Artvinliler 2. Bişi Festivali renkli görüntülere sahne olurken, tabiat parkında akordeon sesi yankılandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Marmara Bölgesi'ndeki Artvinliler derneklerinin katıldığı programda Artvin yöresi sanatçıları sahne alırken sanatçıların söylediği parçalarla gelen misafirler yağmurlu havaya aldırış etmeden horon oynadılar.

Gelen misafirlere bişi ikram edilirken düzenlenen programda depremzedeler için yardım kampanyası yapıldı ve Gebze Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları topluluğu Artvin yöresine ait halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

Programa Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Köksal Turan, Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral Bursa, Ankara, İstanbul, İzmit, Sakarya, Samsun ve diğer illerden Artvinliler Dernek Başkanları ve vatandaşlar katıldı.