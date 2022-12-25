Artopol Art Gallery 'Orbitals'e ev sahipliği yapacak

Artopol Art Gallery, 28 Aralık 2022- 10 Ocak 2023 tarihlerinde sanatçı İsmail Ceyhun Helvacı, sanat dünyasında bilinen adı ile: Quasimotho’nun “ORBITALS” adlı solo sergisine ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Eserleri uluslararası birçok koleksiyonda yer alan sanatçının, sergisinde, “orbital semptomlar değişkeni” felsefesiyle yola çıkarak çalıştığı ve hazırlığı

aylar süren “ORBITALS” serisinden eserleri yer alacak.

Nietzsche, Jung’cu yaklaşımı “Apollon” ve “Dionysos” olarak ifadesel bir görselde tekrar temalaştırır. Apollon için düzen, uyum ve kontrol temaları hazsal dürtüleri beslerken, Dionysos ise taşkın ve coşkun duyguların ve tutkunun esaretinde oluşan imajları bizlere dikte eder.

Nietzsche’nin ve Jung’un ortak noktada farklı perspektiflerle dolu analizlerinin temelinde bir nevi insan özünün enerji merkezlerinin etrafında oluşan düzenden bahsedilir. Bu düzen günümüz modern biliminin tekrar tanımladığı Orbitalleri bizlere hatırlatır.

Bir bedenin veya nesnenin ötesi, bireyin ötesi, imajın ötesi... Alt metnin görülemeyen tavrı basitleştirilmiş renk formları, parlaklık ve bu ince soft geçişler nadir bir kullanım tarzı ile bambaşka bir modülasyonlar kullanılarak görünür rezonanslar ile desteklenerek birazda olsa izleyici ile paydaş yaklaşımı arzulamaktadır.

Renklerin belirli bir yörüngelerde kümülatif yerleşimleri ve bütünün içinde gizil bir nefesi andırması orbitallerin algoritmik düzenine bağlı olarak yorumlanabilir ki bu da bize değişken orbital semptomlarını sunar.

Akademisyen kimliği ile üretimlerine devam eden sanatçının 19.solo sergisinin küratörlüğünü Dilara Orhan üstleniyor.

“ORBITALS’’ by Quasimotho Sergisi 28 Aralık 2022- 10 Ocak 2023 tarihleri arasında 10:00 – 22:00 saatlerinde 42 Maslak’ta yer alan Artopol Gallery’de ziyaretçilerini ağırlayacak.