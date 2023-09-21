Artİstanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne ev sahipliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası’na ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası’na ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da galaya, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı galada, sırasıyla; Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) Başkanı Andrew Parsons birer konuşma yaptı.

“PARALİMPİK’İN BABASI” MERHUM YAVUZ KOCAÖMER’İ ANDI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne, paralimpik sporların gelişimi adına sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, konuşmasında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin kurucusu merhum Yavuz Kocaömer’i de rahmetle andı. Toplumların gelişmişlik seviyelerini gösteren önemli göstergelerden birinin, engelli yurttaşların hayata katılabilecek olanaklara sahip olabilmesinden geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “İnsanlarımızın, engellilerin sosyal alanda, kültürel alanda, sporda, iş dünyasında kendilerini var edebildikleri an, işte o zaman toplumun gelişmiş bir toplum olduğunu ifade edebiliyoruz. Engelli dostu uygulamalara, engellilerin hayatını kolaylaştıracak pratiklere sahip kentler de tam bu eksende gelişmiş kentlerdir” dedi. Sporun da engelli bireylerin sosyal hayata katılımı açısından çok değerli bir işlev gördüğünün altını çizen İmamoğlu, “Hayata tutunduruyor ve aynı zamanda çok özel başarılara imza attırıyor. Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılardan, çok büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu burada ifade etmek isterim. Onların azminden, disiplinlerinden örnek almamız gereken çok şey var. Onların başarıları, diğer engelli bireylerin, ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu edinmesi açısından da muazzam önem taşıyor” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında ‘Dünya Şampiyonu’ apoletle GoalBall Kadın Milli Takımı sporcularına, plaketleri verildi.