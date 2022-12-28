Artık kadınlar araba bakımlarını kendileri yapacaklar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen “Kadınlara Yönelik Araba Bakım Kursu”nu tamamlayan kadınlar katılım belgelerini aldılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi tarafından desteklenen “Kadınlara Yönelik Araba Bakım Kursu” uygulamalı eğitimle tamamlandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmaları kapsamında kadınlardan gelen talep üzerine 5 yıldır devam eden ve kalıplaşmış cinsiyete göre beceri yargılarını kırmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan eğitim programında, kadınlara 4 hafta süreyle uygulamalı olarak arabanın basit tamir işlemleri, yağ ve su kontrolü, lastik ve silecek değiştirme gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Merkezi’nde gerçekleşen son eğitim gününün ardından kursiyerler katılım belgelerini aldılar.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın’ın da katıldığı son eğitimde Büyükşehir Belediyesi’ne bu tür kurslar düzenledikleri için teşekkür eden kadınlar, artık araçlarının bakımlarını kendilerinin yapacaklarını belirttiler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın kursiyerleri tebrik ederek, “Ülkemizin ilk ve tek kadınlara yönelik Araba Bakım Kursunu 5 yıldır sürdürüyoruz. Kadınlar artık kimseden yardım istemeden aracının temel bakımlarını kendileri yapabilecekler. Kadınların yardım istemeden bu işleri de yapabileceğini hem kendimize hem topluma göstermiş oluyoruz. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Belgelerin dağıtılmasının ardından eğitim programı çektirilen fotoğraf ile sona erdi.