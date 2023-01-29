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Artık Derinceli gençlerin de skate parkı var

YAŞAM 29.01.2023, 12:10
Artık Derinceli gençlerin de skate parkı var

Kocaeli'de Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Derinceli gençler için alanda yapımına başlanan skate park da tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve özel terapi alanlarına sahip Derince Sağlıklı Yaşam Parkı hızla ilerliyor.

Eski askeri hastanenin bulunduğu 45 bin metrekarelik arazi Derinceliler’in sağlık bulacağı yeni bir yaşam alanına dönüşüyor. Derinceli gençlerin heyecanla beklediği skate parkın yapımı tamamlandı. Sağlıklı Yaşam Parkı hizmete girdiğinde gül bahçesi, refleksoloji ve fitoterapi alanlarıyla bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olacak.

MERKEZDEKİ ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?

45 bin metrekarelik proje kapsamında park çevre duvarları imalatı tamamlandı. Çevre duvarı tuğla kaplama işi büyük oranda biterken imalat devam ediyor. Meydan çevresindeki 3 basamaklı amfi beton imalatı yapıldı. Traverten kaplaması yapılarak amfi tamamlanacak. Amfi önü meydan alanın sert zemin imalatları tamam. Aynı şekilde meydan içerisindeki kuru havuzların gömme makine odası beton imalatları bitti. Proje kapsamındaki ana aksın traverten bordür ve taban tuğla imalatları tamamlandı.

Tenis ve basket sahasının zemin ve çevre teli imalatları yapıldı.

Zemin boyasından sonra imalat tamamlanacak. Futbol sahasının çelik imalatları yapılırken suni çim halısı da serildi. Parkı çevreleyen bisiklet yolu imalatı tamamlanırken bisiklet yolu çizgileri çizilecek. Parkı çevreleyen solüsyonlu yürüyüş yoluna ise başlandı. Park içerisindeki ara yürüyüş yollarının granit ve bazalat küptaş imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı.

GÜL BAHÇESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının set traverten imalatı yapıldı. Fitoterapi alanı bitki tarhlarının bordür imalatları bitti. Zemin iroko deck imalatı yapılarak iş tamamlanacak. Gül bahçesi içeresindeki 60x60 traverten adım taşı imalatı tamamlandı. Gül bahçesi içerisindeki demir gazebo imalatları montajına başlandı. Şimdiye dek 520 ağacın dikildiği parkta Büyükşehir ekipleri ağaç dikimine devam ediyor.

Refleksoloji alanı podima ve dere taşı imalatları tamamlandı. 1100 metrekarelik çocuk oyun alanı, 550 metrekarelik fitnes alanları ve duyusal alanların betonları atıldı. Çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. EPDM imalatı ile iş tamamlanacak. Sulama sistemi, elektrik altyapı, yağmur suyu ve atık su alt yapı imalatları yapılırken elektrik direklerinin montajı büyük oranda yapıldı. Çim serimine başlanan projede 4 adet giriş kapısından 2 adetin çelik montajı yapıldı.

Sağlıklı Yaşam Parkı projesi tamamlandığında duyusal terapi yöntemlerine uygun alanlar, koku duyusu için 900 metrekare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da olacak.

ÖZENLE HAZIRLANAN TERAPİ ALANLARI

Sağlıklı Yaşam Parkı tat duyusu için fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin; çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımına uygun alanlar, sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, vatandaşlara keyif veren bir yer olacak.

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