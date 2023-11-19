Aromatik bitkilerle sabun yaptılar
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkilerle Sabun Yapımı’ eğitimi verdi. Katılımcılar zeytinyağı ve lavanta ile tıbbi aromatik bitki karışımından kendi sabunlarını yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkilerle Sabun Yapımı’ eğitimi verildi. Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ömür Yılmaz ve Nilgün Mumcu tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde sabun yapma teknikleri anlatıldı.
Eğitimde katılımcılara zeytinyağı ve lavanta ile tıbbi aromatik bitki karışımından sabun yapımı gösterildi. Vatandaşlar eğitimden büyük memnuniyet duydu. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.
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