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Arıtma suyu Susuz Beğiş’e can verecek

YAŞAM 19.07.2023, 08:00
Arıtma suyu Susuz Beğiş’e can verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, susuzluktan tarım yapılamadığı için terk edilen Korkuteli’nin Beğiş Susuzu Mahallesi’ni arıtma suyuyla tekrar tarıma ve yaşama kazandıracak “Beğiş Susuzu Sulama Projesi”nin temelini attı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç vererek terk edilen Korkuteli’nin Beğişsusuzu Mahallesi’nin tarımsal sulama sorununu örnek bir proje ile çözüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi arıtma suyunu, kurulacak kapalı sistem damla sulama projesi ile Beğişsusuzu ovasına taşıyacak “Beğiş Susuzu Sulama Projesi”nin temelini attı. Başkan Böcek, hem bölgenin su sorununa son vereceklerini hem de arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 BİN DEKAR ALAN SUYA KAVUŞACAK

Projeyle tarımın terk edildiği 2 bin dekar arazinin tekrar suya kavuşacağını aktaran Başkan Böcek, susuzluk nedeniyle terk edilen mahallede yaşamın yeniden canlanacağını ifade etti. Korkuteli muhtar toplantısında gündeme gelen sıkıntıyı çözmek için hemen kolları sıvadıklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Projeyle birlikte daha önce sulu tarım yapılamayan tarlalar artık sulanabilecek. Sebze ve meyve yetiştirilebilecek. Tesisten 50 çiftçi hanesinde 250 vatandaş faydalanacak. Yöre halkı Torosların ortasında kapalı bir havza içerisinde yer alan arazilerinde organik tarım yapma imkanı da bulabilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ATIKSU ARITILARAK TARIMDA KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ve ASAT Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi deşarjından elde edilen "A" sınıfı tarımsal sulama suyu, tarımsal sulamada kullanılacak. Proje kapsamında atık suyun tarımda sulama suyu olarak kullanılabilmesi için tesise filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, arıtma tesisinden çıkan suyun ileri arıtması yapılacak. Arıtma suyu, tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilecek. Sulama suyu kriterlerine getirilen atık su önce 600 m3 büyüklüğündeki depoya, oradan da Beğişsusuzu ovasına aktarılacak.

KAYISI HASADI YAPTI

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli’nde Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal sulamada enerji desteği ve boru desteği sağladığı Dereköy sakinleri ve Dereköy Sulama Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek, bölge halkının taleplerini değerlendirdi. Başkan Böcek, Dereköy Sulama Kooperatifi Başkanı Erdal Çetin'in bahçesinde Dereköy Muhtarı Taner Yaşa ile birlikte ilk kayısı hasadını yaptı. Hasadın bereketli bol kazançlı olmasını dileyen  Böcek, Antalya'yı mahalle mahalle gezerek tüm sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

ARI KOVANI HİBE ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nin Yelten Mahallesi’nde muhtar Yetiş Özen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Böcek, Yelten Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından besicilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen hayvanlara yönelik tırnak bakımı çalışmasını yerinde gördü. Böcek, üreticiye arı kovanı hibesinde de bulundu. 

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