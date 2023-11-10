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Arıcılıkta başarı yöntemleri Bursa'da konuşuldu

YAŞAM 10.11.2023, 10:18
Arıcılıkta başarı yöntemleri Bursa'da konuşuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da sürdürülebilir arıcılık hedefiyle Arıcılıkta Başarı Yöntemleri Paneli düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sürdürülebilir arıcılık hedefiyle Arıcılıkta Başarı Yöntemleri Paneli düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Bursa’nın tarım ve hayvancılık kenti olma özelliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Tarımın her alanına önemli destekler verdiklerini kaydeden Dinçer, “Şu anda arıcılık sektöründe Türkiye olarak dünyada ikinci sıradayız. Bursa olarak da 100 binin üzerinde kovanla önemli bir noktayız. Bursa olarak arı sütü üretiminde de Türkiye’de birinci sıradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar ise Bursa’nın tarımsal anlamda Türkiye’nin önde gelin illerinden biri olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin de tarıma ciddi destekler sağladığını kaydetti. Bursa’nın tarımsal üretim hasılasının 2022 yılı verileriyle 43 milyar lira civarında olduğunu ifade eden Acar, “Bu rakam 2023’te daha da yüksek olacak. Bursa olarak tarımsal anlamda iyi durumdayız. Coğrafyamız, iklimimiz uygun, geniş ovalarımız var. Arıcılık anlamında da başarılı illerden biriyiz. 100 bin civarında kovanımız mevcut. Bakanlığımız 2 milyon 200 bin civarında arıcılarımıza destekte bulunmuştu. Yine 1200 ton civarında bal üretimim var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tarımsal üretime verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz de tarımsal üretimde Bursa’yı bir adım daha öne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle bilinçli arıcılık noktasında bu panelin de çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas da panelin düzenlemesine verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Açılış töreninin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yılın başarılı arıcıları seçilen Özer Güney, Muharrem Arıcı, Abdulkadir Ak ve Nazmiye Bilir’e arıcılık malzemeleri takdim etti.

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç moderatörlüğündeki panelde ise Prof.Dr. Aslı Özkırım ve Veteriner Hekim Dr. İbrahim Çetin, arı sağlığı ve arı yetiştiriciliği üzerine üreticileri bilgilendirdi.

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