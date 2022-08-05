Arı yetiştiricileri ilkleri KO-MEK’te öğreniyor

Kocaeli'de tarım istihdam branşları arasında yer alan arı yetiştiriciliğinde KO-MEK ile teorik ve pratik eğitimler devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de son dönemde önemli ölçüde desteklediği alanlardan biri olan arı yetiştiriciliği branşında verilen eğitimler, hem vatandaşa hem de ülkeye önemli katkı sunuyor.

Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş, bir yandan ekonomisine katkı sunarken diğer yandan doğa içindeki huzur sayesinde ruhuna katkı sunmuş oluyor.

KO-MEK’te arı yetiştiriciliği kursuna erkek kursiyerlerin yanı sıra bayan kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor.

Arı yetiştiriciliği branşında eğitim alan Emel Taşdemir, “Emekli devlet memuruyum 7 yıldır eşimle birlikte arıcılık yapıyoruz ama her zaman kendimi eksik hissediyordum. KO-MEK sayesinde arı hastalıklarını ve üretim aşamasındaki izlenmesi gereken en doğru yolu öğrenmiş oldum. KO-MEK’te aldığım eğitimle saha da yaptığımız işler daha da anlamlı oluyor. Arıcılık zor ama biz aynı zamanda Kocaeli’nde ilk kez arı sütünü de yetiştiriyoruz” diye ifade etti.

"ARI ÖLÜMLERİNİN NEDENLERİNİ ÖĞRENDİM"

Arı yetiştiriciliği kursiyeri Vahdet Pehlivan, uzun zamandır arı yetiştirmeyi düşündüğünü ancak bir türlü öğrenme fırsatı olmadığını belirterek, "KO-MEK sayesinde pratik olarak da ilk kez arılarla temas kurduk inşallah bir şeyler öğrenip bu işi en güzel şekilde yaparız" dedi.

Bir diğer kursiyer Şükrü Yılmaz ise “Ben bu işi bilmeden arıcılık yapmaya başladım daha önceden hiç bir şey bilmeden ezbere bakıyordum şimdiye kadar 20’ye yakın kovanım söndü ama artık çareyi burada bulduk. İnşallah KO-MEK sayesinde artık daha bilinçli bir yetiştirici olacağım” dedi.