Araştırma: Cinsel hayat iş hayatını etkiliyor mu?

Kadınlar tarafından kurulan ve 11 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren Avrupa’nın lider kaçamak uygulaması Gleeden’ın Türkiye’deki üyeleri arasından 2 bin 714 kişiyle yaptığı araştırma cinsel hayat ve iş hayatı arasındaki korelasyonu ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - İnsan ilişkilerinde cinsel hayatın düzenli ve mutluluk verici olmasının her türlü diyalogumuzu daha verimli kıldığını biliyor muydunuz?

Özellikle tüm günümüzü geçirdiğimiz iş yerimizde insanlarla aramızdaki ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesinin gerisinde bir cinsel arka plan vardır.

Gleeden'ın Türkiye'deki üyeleri arasından yapılan araştırmaya göre "Cinsel tatminsizliğin iş hayatında sizi daha gergin yaptığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 72’si “Evet” derken, tatminkâr bir gecenin ardından işe gittiğinizde, arkadaşlarınız sizde bir fark görüyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 90’ı “Evet” yanıtını verdi.

2 bin 714 kişinin katılım sağladığı araştırmada cinsel yaşamın iş performansına etkisi “Cinsel hayatınızın iş motivasyonunuzu etkilediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü “Evet” cevabını verdi.

“Cinsel hayatınız yolunda gitmediği zaman işinizde daha çok hata yapıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 58’i “Evet” derken, yüzde 42’si bundan etkilenmediğini belirtti.