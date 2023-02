Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Trabzon’a döndü. Bir hafta boyunca canları pahasına arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman tarafından çiçeklerle karşılandı.TRABZON (İGFA) - 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri Trabzon’a döndü. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da görev yapan 39 arama kurtarma personeli için Büyükşehir Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi. Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi önüne gelen ekipler, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, daire başkanları ve büyükşehir personeli tarafından coşkuyla karşılandı. O sırada çevrede bulunan Trabzon halkı da fedakârca görev yapan kahraman ekiplere alkışlarla destek verdi.

USTAOĞLU: FEDAKÂRCA MÜCADELE ETTİLER

Karşılama töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda arama kurtarma ekibiyle bir araya gelindi. Programda ilk olarak söz alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Milletimizin tekrar başı sağ olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Depremin ilk anından itibaren milletimizle tek yürek olup oradaki vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük çaba içerisine girdik. Başta AFAD ve Büyükşehir kurtarma ekibi ilk gün hemen harekete geçerek sabahın beşinde yola çıktı. Zor şartlarda oraya ulaştılar ve cansiparane büyük bir mücadele verdiler. Büyükşehir Belediyemizin 39 kişilik ekibi yoğun bir 9 günün ardından ilimize döndüler. Saniyelerin saliselerin bile önemli olduğu süreçte fedakârca mücadele ettiler. Bu acıları tek yürek olarak milletimizle bütünleşerek aşacağız” dedi.

USTAOĞLU: BASEL MAÇINDA BİLET ALALIM

Deprem bölgesindeki araç ve personel sayısıyla ilgili de bilgi veren Vali Ustaoğlu, “Şu an deprem bölgesinde Trabzon olarak tüm kurum ve kuruluşumuzla deprem bölgesinde bugün itibarıyla 3 bin 283 personelimiz görev yapıyor. 319 iş makinemiz bölgede bulunuyor. Gerek enkaz kaldırma gerekse de verilen diğer görevleri fedakârlıkla yerine getiriyorlar. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimiz ve şehrimizin en önemli marka değeri olan Trabzonspor’umuz ile gösterdiğimiz gayret hepimizi duygulandırdı. Yardımlar adeta sel olup aktı. Emeği geçen herkese sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Atilla Ataman’la birlikte kulübü ziyaret ettik. Hem kendilerine teşekkür ettik hem de Basel maçı ile alakalı da Atilla Bey’le birlikte protokol tribünündeki biletlerimizi satın alarak çağrılarına şehrin yöneticileri olarak sahip çıktık. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak Basel maçında bölgeye bir nebze de olsa katkımız olması için vatandaşlarımıza da çağrı yapıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU’NUN SELAMINI İLETTİ

“Bu konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu yapmak istiyordu ama malumlarınız şu anda kendisi deprem bölgesinde. Benden ricası her birinizi yüreğinizden öpmemdi. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum” diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise, “Bu şehrin büyük ve kıymetli bir şehir olduğunu bir kez daha canınız pahasına anlattınız. Filanca yerde çöken bir apartmanın enkazında çalışmaya değil devam eden depremdeki enkazlarda çalışmaya gittiniz. Sayın Valim bu şehrin Valisi olmaktan ben de Belediye Başkan Vekili olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki Trabzonluyum. Trabzonspor’undan köydeki teyzemize kadar herkes ‘Evimiz evinizdir’ kampanyasına o kadar sahip çıktı ki TİKOM kayıt almakta güçlük çekiyor. Siz de gidip orada kahramanlıklarınızı gösterdiniz. 14 kişiye yeniden umut oldunuz. Kurtardığınız her bir can bu millet için bir değerdir. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

BU ŞEHİR BU MİLLET SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Trabzon’a gelen depremzedeleri Vali Ustaoğlu ile birlikte hem kaldıkları otelde hem de tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiklerini de belirten Başkan Vekili Ataman, “Biz depremzedelerle görüşürken doğal olarak endişelerini dile getiriyorlar. 16 devlet kurmuş bu millet, depremden etkilenen tüm illeri yeniden çok rahatlıkla kurar. Ama burada önemli olan bir şey vardı. Sizler Maraş’ı ‘kahraman’ yapanlar, Antep’i ‘gazi’ yapanlar, Urfa’yı ‘şanlı’ yapanların torunları olduğunuzu canınız pahasına gösterdiniz. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. İyi ki bizim hemşehrimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu şehir bu, bu millet sizinle gurur duyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın deprem bölgesinden sizlere tekrar tekrar selamlarını gönderiyorum. İyi ki bu organizasyonlar olmuş. İyi ki itfaiyemiz teşkilatı olarak bu işleri yapmış, başarmışsınız. Yetmez daha fazlası için de hazırlıklı olmalıyız. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun” ifadelerini kullandı.

SANDIKÇI: VATANİ GÖREVİMİZ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Alaattin Sandıkçı ise, “Deprem sabahı 13 kişilik ekip yaptık ve 3 araçla zaman kaybetmeden yola çıktık. Ekipman konusunda tamamıyla hazırdık. Olumsuz hava koşullarında güzergâhımızı değiştirmek zorunda kaldık. Urfa üzerinden gittik. Gece saat 12.00 gibi Adıyaman’a girdik. Hemen işe koyulduk. İlk enkaza girdik. Arkadaşlarımız ses dinlemesi yapıtlar, ses aldıklarını söylediler. Ayhan ve Enes depremzedelerimizi sabaha kadar uğraşarak kurtardık. Sonrasında diğerleri takip etti. Kazasız ve belasız atlattık. Bu lütuf olarak görünmesin. Bu bizim vatani görevimiz. Büyükşehir Belediyemiz desteklerinizi bizden esirgemediler” dedi.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ RİTA’YA DA ÇİÇEK

Törenin sonunda Başkan Vekili Atilla Ataman ve arama kurtarma ekibi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekipler tarafından karşılama törenine getirilen Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma köpeği Rita da herkes tarafından büyük ilgi gördü. Arama kurtarma ekibinin her birine çiçek takdim eden Başkan Vekili Ataman, Rita’nın da çiçeğini unutmadı. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekibi ile birlikte günlerce uyumadan görev yapan Rita’nın 8 enkaza girerek 3 kişiyi kurtardığı belirtildi.