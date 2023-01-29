Son Dakika

Ara tatilde çocuklarda beslenmeye dikkat!

YAŞAM 29.01.2023, 12:20
Ara tatilde çocuklarda beslenmeye dikkat!

Ara Tatilde Çocuklarda Beslenmeye Dikkat! Nelere Dikkat Edilmeli? Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların dört gözle beklediği 2 haftalık ara tatil geldi. Covid-19 döneminde bazı aileler evde dinlenmeyi tercih ederken bazı aileler de çocuklarıyla beraber dışarda zaman geçirmek için planlar yapıyor. Peki bu 2 haftalık dönemde çocukların beslenmesi, uyku düzeni nasıl olmalı? 

Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu konu hakkında bilgiler verdi;

2 haftalık tatilin kendisi 2 hafta sürmesine rağmen etkileri çok daha uzun sürmektedir. Uyku ve beslenme düzeni bozulan çocukların okul başladığında tekrar eski tempoya girmesi zor olmaktadır. Bu nedenle ara tatili çocukların verimli ve eğlenceli geçirmesi hem de okula dönüşün daha kolay olması için öneriler şöyle;

1)      Uyku düzenini bozmayın! 

‘‘Nasıl olsa okul varken erken kalkmak zorunda.’’ ve ‘‘Aman bırakayım uykusunu alsın.’’ diyerek çocuğunuzun geç saatlere kadar uyumasına olanak vermeyin. Geç uyanmak çocuğun ihtiyacı olan uykuyu almasını sağlamaz, aksine aktif olması gereken süreyi yatakta geçirdiği için ihtiyacı olan fiziksel aktiviteden çocuğunuzu mahrum etmiş olursunuz. Uyku düzeni tabiki normale göre daha geç uyanıp uyanma şeklinde olabilir ancak çocuğunuzun 11’de yatakta olmasına özen gösterin. Büyüme hormonu olarak da bilinen melatonin salgılanması gece karanlığında ve uykunun en derin anında 23:00-03:00 saatleri arasında salgılanır. 11’de uyuyan çocuğunuz sabah saat 10:00’a kadar kendiliğinden uyanmazsa siz mutlaka uyandırın. 

2)      Güne güçlü bir kahvaltı ile başlayın! 

Çocuğunuz hangi saatte kalkarsa kalkın, okul zamanı en çok ihmal edilen kahvaltı öğünü mutlaka tatilde çocuğunuzun ilk öğünü olsun. Sağlıklı bir kahvaltı yumurta, peynir, zeytin veya ceviz gibi çiğ kuru yemişler, mevsim yeşillikleri, 1-2 tatlı kaşığı bal veya pekmez ve tam tahıllı ekmekten oluşmaktadır. Çocuğunuz kahvaltı yapmayı sevmiyorsa sağlıklı ve lezzetli krepler, yumurtalı tarifler ile kahvaltıyı zenginleştirebilirsiniz. Çocuğunuzun kahvaltı alışkanlığı kazanmasını istiyor ama buna nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ara tatil bunun için harika bir seçenek! 

3)      Egzersiz rutini oluşturun! 

Karantinalarla geçen bir eğitim döneminin üzerine soğuk havalar da eklenince genç yaşlı demeden herkes evinde oturur oldu. Çocukluk çağı obezitesi artık bebeklerde dahi görülürken hareketsizlik en önemli yağlanma faktörlerinden biri oldu. Düzenli spor yapmak dikkat iyileştirir, çocukta alışkanlık kazanımını ve istikrar bilincinin oluşmasını sağlar, sağlığı ve bağışıklığı iyileştirir, iştahı kontrol eder. Fiziksel aktivite eğer çocukların sevdiği tür de bulunursa çocuklar için harika bir sosyalleşme aracıdır. Çocuğunuzun içine kapanık ve yaşıtlarına göre utangaç olduğunu düşünüyorsanız futbol, voleybol gibi takım sporları hem fiziksel hem de duygusal gelişimine katkı sağlayacak; özgüveninin artmasına yardımcı olacaktır. Çevrenizde çocuğunuza uygun bir spor kursu yoksa beraber yürüyüşe çıkıp sohbet de edebilirsiniz. 1 saatlik hafif-orta tempolu ama bol sohbetli açık havada bir yürüyüşle çocuğunuz ile bir aktivite yapıp sağlıklı bir alışkanlık da kazanabilirsiniz. 

4)      Beraber mutfağa girin! 

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun sizinle beraber mutfakta zaman geçirebilir. Yaşı büyükse kesme doğrama gibi bıçak ile olan mutfak işlerini çocuğunuza verip sorumluluk kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yaşı daha küçükse çorba karıştırma salataya tuz ekleme gibi basit ama önemli konularda çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca beraber mutfakta çocuğunuzla beraber sağlıklı tarifler denemek, mevsim sebze ve meyvelerinden yemek ve tatlılar yapmak çocuğunuzun sağlıklı beslenme bilinci kazanmasına yardımcı olacaktır.  

5)      Çocuğunuz diyet yapmalıysa bundan güzel fırsat yok! 

“Çocuklar diyet yapmaz!” düşüncesi hiç doğru değildir. Çocukların gelişiminin seyrinde ilerlemesi için sağlıklı ağırlık ve uzunluğunda olmaları beklenmektedir. Sağlıklı ağırlığından kilolu veya zayıf olan çocukların bağışıklık sistemleri zayıflar, özgüvenleri zedelenir, vitamin ve kan değerleri ideal parametrelerden uzaklaşır. Çocukların beslenmesi ve diyet süreci mutlaka bir pediatri diyetisyeni kontrolünde yürütülmelidir. Beslenme alışkanlıkları, istekleri ve ihtiyaçları farklı olan çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak çok önemlidir. 2 haftalık ara tatil çocukların yeni alışkanlıklar kazanması için çok güzel bir fırsattır. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 16
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 17 20
15. Espanyol 19 20
16. Cadiz 19 19
17. Getafe 19 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 19 6