Ara Tatilde Çocuklarda Beslenmeye Dikkat! Nelere Dikkat Edilmeli? Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların dört gözle beklediği 2 haftalık ara tatil geldi. Covid-19 döneminde bazı aileler evde dinlenmeyi tercih ederken bazı aileler de çocuklarıyla beraber dışarda zaman geçirmek için planlar yapıyor. Peki bu 2 haftalık dönemde çocukların beslenmesi, uyku düzeni nasıl olmalı?

Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu konu hakkında bilgiler verdi;

2 haftalık tatilin kendisi 2 hafta sürmesine rağmen etkileri çok daha uzun sürmektedir. Uyku ve beslenme düzeni bozulan çocukların okul başladığında tekrar eski tempoya girmesi zor olmaktadır. Bu nedenle ara tatili çocukların verimli ve eğlenceli geçirmesi hem de okula dönüşün daha kolay olması için öneriler şöyle;

1) Uyku düzenini bozmayın!

‘‘Nasıl olsa okul varken erken kalkmak zorunda.’’ ve ‘‘Aman bırakayım uykusunu alsın.’’ diyerek çocuğunuzun geç saatlere kadar uyumasına olanak vermeyin. Geç uyanmak çocuğun ihtiyacı olan uykuyu almasını sağlamaz, aksine aktif olması gereken süreyi yatakta geçirdiği için ihtiyacı olan fiziksel aktiviteden çocuğunuzu mahrum etmiş olursunuz. Uyku düzeni tabiki normale göre daha geç uyanıp uyanma şeklinde olabilir ancak çocuğunuzun 11’de yatakta olmasına özen gösterin. Büyüme hormonu olarak da bilinen melatonin salgılanması gece karanlığında ve uykunun en derin anında 23:00-03:00 saatleri arasında salgılanır. 11’de uyuyan çocuğunuz sabah saat 10:00’a kadar kendiliğinden uyanmazsa siz mutlaka uyandırın.

2) Güne güçlü bir kahvaltı ile başlayın!

Çocuğunuz hangi saatte kalkarsa kalkın, okul zamanı en çok ihmal edilen kahvaltı öğünü mutlaka tatilde çocuğunuzun ilk öğünü olsun. Sağlıklı bir kahvaltı yumurta, peynir, zeytin veya ceviz gibi çiğ kuru yemişler, mevsim yeşillikleri, 1-2 tatlı kaşığı bal veya pekmez ve tam tahıllı ekmekten oluşmaktadır. Çocuğunuz kahvaltı yapmayı sevmiyorsa sağlıklı ve lezzetli krepler, yumurtalı tarifler ile kahvaltıyı zenginleştirebilirsiniz. Çocuğunuzun kahvaltı alışkanlığı kazanmasını istiyor ama buna nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ara tatil bunun için harika bir seçenek!

3) Egzersiz rutini oluşturun!

Karantinalarla geçen bir eğitim döneminin üzerine soğuk havalar da eklenince genç yaşlı demeden herkes evinde oturur oldu. Çocukluk çağı obezitesi artık bebeklerde dahi görülürken hareketsizlik en önemli yağlanma faktörlerinden biri oldu. Düzenli spor yapmak dikkat iyileştirir, çocukta alışkanlık kazanımını ve istikrar bilincinin oluşmasını sağlar, sağlığı ve bağışıklığı iyileştirir, iştahı kontrol eder. Fiziksel aktivite eğer çocukların sevdiği tür de bulunursa çocuklar için harika bir sosyalleşme aracıdır. Çocuğunuzun içine kapanık ve yaşıtlarına göre utangaç olduğunu düşünüyorsanız futbol, voleybol gibi takım sporları hem fiziksel hem de duygusal gelişimine katkı sağlayacak; özgüveninin artmasına yardımcı olacaktır. Çevrenizde çocuğunuza uygun bir spor kursu yoksa beraber yürüyüşe çıkıp sohbet de edebilirsiniz. 1 saatlik hafif-orta tempolu ama bol sohbetli açık havada bir yürüyüşle çocuğunuz ile bir aktivite yapıp sağlıklı bir alışkanlık da kazanabilirsiniz.

4) Beraber mutfağa girin!

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun sizinle beraber mutfakta zaman geçirebilir. Yaşı büyükse kesme doğrama gibi bıçak ile olan mutfak işlerini çocuğunuza verip sorumluluk kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yaşı daha küçükse çorba karıştırma salataya tuz ekleme gibi basit ama önemli konularda çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca beraber mutfakta çocuğunuzla beraber sağlıklı tarifler denemek, mevsim sebze ve meyvelerinden yemek ve tatlılar yapmak çocuğunuzun sağlıklı beslenme bilinci kazanmasına yardımcı olacaktır.

5) Çocuğunuz diyet yapmalıysa bundan güzel fırsat yok!

“Çocuklar diyet yapmaz!” düşüncesi hiç doğru değildir. Çocukların gelişiminin seyrinde ilerlemesi için sağlıklı ağırlık ve uzunluğunda olmaları beklenmektedir. Sağlıklı ağırlığından kilolu veya zayıf olan çocukların bağışıklık sistemleri zayıflar, özgüvenleri zedelenir, vitamin ve kan değerleri ideal parametrelerden uzaklaşır. Çocukların beslenmesi ve diyet süreci mutlaka bir pediatri diyetisyeni kontrolünde yürütülmelidir. Beslenme alışkanlıkları, istekleri ve ihtiyaçları farklı olan çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak çok önemlidir. 2 haftalık ara tatil çocukların yeni alışkanlıklar kazanması için çok güzel bir fırsattır.