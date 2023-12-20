Apartman Görevlileri'nden Başkan Uysal'a ziyaret
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Apartman Görevlileri Derneği’yle buluşmasında “Sizler apartmanların görevlisi biz de şehrin görevlisiyiz. Aslında meslektaş sayılırız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Apartman Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Göse, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.
Göse’nin ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal apartman görevlilerinin insanların eli, ayağı, arkadaşı ve can yoldaşı olduklarını dile getirdi.
Genellikle aileleriyle çalışan görevlilerin tatil haklarından feragat ederek kısıtlı şartlar altında topluma hizmet ettiğini belirten Başkan Uysal onları ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Sizler apartmanların görevlisi biz de şehrin görevlisiyiz. Aslında meslektaş sayılırız” dedi. Göse, ise apartman görevlileri olarak dernek çatısı altında bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti.
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