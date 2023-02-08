Antikkapı'dan bölgede sıcak yemek ve çorba ikramı

Kocaeli Antikkapı’nın mobil afet tırları Kahramanmaraş’ta sıcak yemek, ekmek ve çorba ikramıyla yaraları sarmaya çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihin en büyük depremlerinden olan, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan depremde afet bölgesinde yaraları sarmaya çaba gösteriyor.

Depremin ardından yola çıkan ve bölgeye ilk oluşan ekiplerden olan Antikkapı’nın mobil afet tırları 18 personelle bölgede hizmet veriyor.

Kahramanmaraş Valiliği’nin yanında depremzedelerle bölgede arama kurtarma yapan gelen ekiplerin gıda ihtiyaçlarını karşılayan mobil afet tırları günde 15 bin ekmek, 30 bin çorba ve 3 çeşit olmak üzere 10 bin yemek ikram ediyor.