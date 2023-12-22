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Antika tutkunlarından geçmişe yolculuk

YAŞAM 22.12.2023, 08:11
Antika tutkunlarından geçmişe yolculuk

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde ‘Anılarda Emek Var’ sloganıyla kurulan Antika Pazarı antikaseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her Cumartesi Yenişehir ilçesi İstamihan Talay Bulvarı üzeri Merdok Sitesi karşısında, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Topraktan Tezgaha pazar satış alanında kurulan pazar, antika tutkunlarının uğrak adresi oluyor.MERSİN (İGFA) - Antika satıcıları ile antikaseverleri buluşturan pazarda; antika paradan dergilere, taş plaklardan gramafona, kasetlerden eski gaz lambalarına, ev eşyalarından eski gümüş ve takılara kadar pek çok değerli nostaljik ürün satışa sunuldu. Pazardan yükselen nostaljik şarkılar eşliğinde kurulan stantları dolaşan ve alışveriş yapan vatandaşlar, geçmişe yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Dokucu: “Antika Pazarına her geçen gün ilgi daha da artıyor”

Antika Pazarının Mersin’de büyük bir ihtiyacı karşılamak için açıldığını ve pazara oldukça ilginin yoğun olduğunu kaydeden “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Hem alıcılardan hem satıcılardan ilgi beklediğimizin de üzerinde oldu. Bundan sonraki dönemde buradaki antika satıcıları şehir merkezinde ki özel etkinliklerde her ay konulu bir pazar açacaklar. İlki de muhtemelen porselenle başlayacak. İlginin daha da artacağını düşünüyorum. Her geçen gün ilgi daha da artıyor ve memnunuz” dedi. Antika satıcılarının pazar kurulmadan önce sistemli olmayan bir şekilde satış yaptığını belirterek, “Şimdi ise kendilerini hem Türkiye’de hem de yurtdışında tanıtıyorlar. Pazara ilgi çok fazla ve İstanbul’dan bile özellikle gezmeye gelenler oluyor. Mersin’de de buna ihtiyaç vardı” sözlerine yer verdi.

Otluoğlu: “Bu pazarda huzur ve mutluluk var”

Mersin Antika Pazarı Başkanı Ebru Otluoğlu, Antika pazarının geçmiş ve geleceğin birleştiği bir nokta olduğunu dile getirerek, “Buraya gelen herkes muhakkak geçmişinden bir iz bulacaktır. Zaten buraya geldiklerinde ve burayı gezdiklerinde bunu anlayacaklardır. Burada huzur ve mutluluk var. Geçmişi yaşamak isteyen herkesi her Cumartesi sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında Antika Pazarımızda geçmişe yolculuk yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Antika tutkunlarını geçmişe götüren bu pazarda her şey var

Antika satıcısı Yusuf Şahin, ürünlerin arasında en az 2 yüzyıllık ürünler olduğunu ve 25 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyerek, “Vatandaşlarımız eskiye alışsın, eskileri öğrensin diye pazarımızda satıyoruz.  Hem elimizdeki eski ürünleri satıp değerlendiriyoruz hem de vatandaşların elinde kalan ürünleri getirdiklerinde onlarla anlaşıp o ürünleri burada satıp değerlendiriyoruz” dedi.

Antika satıcısı Ayşegül Buzdoğan, antika toplamaya önceleri hobi olarak başladığını zamanla bunu işe çevirdiğini belirterek, “Burada sandıklardan, vitrinden ürünleri sergiliyorum. Eski olan her şey bana özel geliyor. Yaklaşık 1 yıldır pazar kuruluyor ve Büyükşehir Belediyesi burayı duyurduktan sonra insanlar daha çok alıştı ve gelmeye başladı” diye konuştu. Gençlerin eski ürünlere ilgi göstermesinin çok hoşuna gittiğini de söyleyen Buzdoğan, “Herkes burada merakla başlamış. Büyükşehir Belediyesi’nin insanların bu ürünlerini satacağı alanlar yaratması çok güzel bir durum. İnsanlara aslında imkân sağlanıyor. Her Cumartesi maziye özel bir yolculuk yapmak isteyen antikaseverleri Antika Pazarına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Antika pazarına ilgi duyan vatandaşlardan Dilek Kavuz, pazarı çok hoş bulduğunu dile getirdi. Antikaya ilgi duyan herkesin de pazara uğraması gerektiğini söyleyen Kavuz, “Burası çok güzel ve herkesin gelmesini isterim. Çok değişik ve yöresel ürünler de var.  Müzikler o kadar güzel ki, herkes gelsin ve kaçırmasın” derken vatandaşlardan Erdoğan Öztürk ise, her hafta sonu Antika Pazarına uğradığını aktararak, “Özellikle plaklara ayrı bir ilgim var ama diğer antika ürünlere de ilgi duyuyorum. Geçmişten geleceğe bir yolculuk gibi” dedi.

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