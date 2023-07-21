Antik oyunlar yeniden canlandırılıyor

Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı Gökçen Göksel, ‘Oyun Atlası’ isimli sosyal girişimiyle kültürel mirasımızı geleneksel ve antik oyunlarla nesilden nesile aktarıyorİSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Gökçen Göksel, 2018 yılında hayata geçirdiği Oyun Atlası isimli sosyal girişimi ile kültürel mirasın oyun yoluyla aktarılmasını ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve antik oyunları tekrar canlandırmayı hedefliyor.

Göksel, Oyun Atlası’nı “Oyunu merkezine alan, ortak hafızamıza, oyun geleneklerimize, bu topraklarda hayat bulan oyun kültürüne sahip çıkan, tarihin solgun sayfalarından çıkarıp hayat veren, tanık olan, dahil olan, yol açan, anlatan, herkesin hikayesi” olarak tanımlıyor. Gökçen Göksel; bugüne kadar Oyun Atlası ile çocuklar, gençler ve yetişkinlerle gerçekleştirdiği atölye çalışmalarında hafıza, oyun, kültür kavramlarını bin beş yüze yakın kişiye tanıtmayı başardı.

Oyuna ilgi duyan herkesin hayatında fark yaratan Göksel, oyun yoluyla kültürel mirasın aktarılmasını imkân tanıyor, kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve antik oyunları tekrar canlandırıyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Yüzyıllar boyunca birçok kadim kültüre ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyamız birbirinden önemli eserlerin yanı sıra devasa bir kültür mirası barındırıyor. Bir kısmı gün yüzüne çıkan bu tarihi mirasın bir kısmı ise hala bu topraklarda açığa çıkmayı bekliyor. Anadolu’nun tarihi zenginliklerini her yaştan insana oyun yoluyla aktarmayı amaçlayan ‘Oyun Atlası’ sosyal girişimiyle Sabancı Vakfı Fark Yaratanı seçilen Gökçen Göksel, bu girişimiyle kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılmasına fırsat sunarken, kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve antik oyunları tekrar canlandırarak tarihi bir farkındalık ve bilinç uyandırıyor. Oyun Atlası ile bugüne kadar çocuklar, gençler ve yetişkinlerle gerçekleştirdiği atölye çalışmaları başta olmak üzere hafıza, oyun, kültür kavramlarını bin beş yüze yakın kişiye tanıtmayı başaran Gökçen Göksel’i tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak, kültürel mirasımızı hepimize ve gelecek nesillere aktaran bu sosyal girişime destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.