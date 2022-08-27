Antik Köfte şimdi de Balyanoz Koyu’nda

Kocaeli denilince akla gelen lezzetlerin başında gelen Antik Köfte, günden güne hizmet çıtasını yükseltiyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’nin bir markası olan Antik Köfte, Kocaeli’deki 6. tesisini Darıca Balyanoz Koyu’na açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Gebze bölgesindeki en büyük tesisini Darıca Millet Bahçesi 2. etap kısmına açan ve yine Darıca Millet Bahçesi’nin girişinde ‘İskele Antik Köfte’ ismiyle bölge halkına hizmet veren Antikkapı, eşsiz lezzetleri ve kalitesinden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla bu kez Darıca Balyanoz Koyu’nda misafirlerini bekliyor.

LEZZETİN DURAĞI OLUYOR

10 yıllığına kiraladığı Basın İlan Kurumu (BİK) tesislerini ‘Balyanoz Gençlik Kampı’ adıyla yeniden dizayn eden Büyükşehir buraya pek çok yenilik kattı. Yeniliklerden birisi olarak Antikkapı’ya geçen mevcut restoran, son model mutfak ekipmanlarından masa dizaynına kadar şık ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Balyanoz Koyu’ndaki yürüyüş yolundan restorana ilave yürüyüş yolu yaparak bölge halkının buradan hizmet almasını sağlayan Antikkapı A.Ş., Antik Köfte ve Kafe markasıyla Balyanoz Koyu’nda lezzetin durağı olmaya devam edecek.

420 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Yaklaşık 500 metrekare alanda hizmete giren Antik Köfte, zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Köfte çeşitlerinin bulunduğu menüde kebap çeşitleri de mevcut. İç kapasite 120, dış mekân ise 300 olmak üzere toplam 420 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Balyanoz Koyu’ndaki Antik Köfte’de 42 personel hizmet veriyor.

KAFE HİZMETİ DE VERİLİYOR

Antik Köfte, her tesisinde olduğu gibi Balyanoz Koyu’ndaki tesisinde de müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu bağlamda vatandaşlar, yarı self servis olarak kasa noktasından siparişlerini verebilecek. Ayrıca bahçe alanında çay, kahve, dondurma ve tatlı çeşitleri ile kafe hizmeti de sunuluyor. Haftanın 7 günü 09.00-23.00 saatleri arasında açık olacak Antik Köfte, Büyükşehir’in düzenlediği Balyanoz Koyu’nun cazibesine cazibe katacak.