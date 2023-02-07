Antalyalılar depremzedeler için seferber oldu

Antalyalılar Afet Yardım Merkezi’ne adeta akın eden vatandaşlar giysi, ısıtıcı ve battaniye başta olmak üzere depremzedelere ulaştırılmak üzere yardımda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Depremin hemen ardından Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi’ndeki çalışmaları denetleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında olabilmek için teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

ESKİ VE YIPRANMIŞ MALZEMELERİ GÖNDERMEYİN

İnsani yardım malzemelerinin toplanması için oluşturulan merkeze Antalyalıların ilk anlardan itibaren akın ettiğini söyleyen Demir, “Duyarlı vatandaşlarımız ellerinden geldiğince imkanları ölçüsünde yardımlarını bizlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Burada toplamış olduğumuz yardımları deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Vatandaşımızdan isteğimiz bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine gönderileceği için mümkün olduğu kadar eski ve yıpranmış kıyafetleri göndermemeleri. Öncelikli olarak pil, ısıtma aletleri, battaniye, uyku tulumu gibi malzemeleri bize ulaştırmalarını talep ediyoruz. Ayrıca hijyen malzemelerinin de ulaştırılması depremden zarar görmüş vatandaşlarımız için son derece önemli. Bebeklerimiz çocuklarımız için bez, mama gibi malzemelerin gönderilmesi oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olarak giderecektir” dedi.

GECE 24.00’E KADAR AÇIK

Yardım merkezinin gece 24.00’e kadar yardımları kabul edeceğini söyleyen Demir, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanlarımızı seferber ediyoruz Antalyalı vatandaşlarımızı da depremden zarar görmüş vatandaşlarımızın yanında görmek istiyoruz” diye seslendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde yardım toplama merkezi olarak belirlediği ATASEM kurs merkezlerine de vatandaşlar depremzedelere gönderilmek üzere yardım malzemesi ulaştırdı.