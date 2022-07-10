Antalya’da kurban kesimi ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyor. 3 farklı noktada oluşturulan kesim yerlerinde hijyen kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle ücretsiz hizmet alan vatandaşlar uygulamadan memnun oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim hizmeti alması için günler öncesinden çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti veriliyor.

Usta kasaplar tarafından İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilen kurban kesimi sırasında çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de hizmet veriyor. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ederken, kesimler sıra numarasına göre yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetten memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar randevulu sistemin sorunsuz çalıştığını, kesim hizmetinin de son derece hızlı ve temiz şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanan vatandaşlar Başkan Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.