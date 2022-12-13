Antalya'yı sel vurdu! Vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesinde tüm birimleriyle seferber olduğunu belirten Başkan Böcek, “İtfaiye ekiplerimiz, 25 aracımız, 48 iş makinemizle beraber 300 personelimiz şu anda çalışıyor. El birliğiyle yaraları saracağız” dedi. Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye botla kurtardı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde dün gece metrekareye düşen 207 kilogram yağış sele neden oldu. Büyük hasara yol açan felaketin ilk saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, ilgili tüm birimleriyle vatandaşların yardımına koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sabahın erken saatlerinde sel bölgesine hareket etti. Belediyenin tüm birim amirlerini Kumluca’da toplayan Başkan Muhittin Böcek, selin neden olduğu tahribatla ilgili sahadan anlık bilgiler alarak, yaraların sarılması için talimatlar verdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile durum değerlendirmesi yapan Başkan Böcek, selin vurduğu Kumluca’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

EKİP SAYISI ARTTIRILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin afetin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Dün saat 01.15 sularından itibaren 474 ihbar aldık. O an itibariyle bütün ekiplerimiz hemen hızla Kumluca’mıza geldi. İtfaiye ekibimizle baskınlara müdahale etti. 25 aracımız, 48 iş makinemizle beraber 300 personelimiz şu anda çalışıyor. Diğer ilçelerimizden de ekiplerimizi, çekerek sayıyı daha da arttırıyoruz” dedi.

ESNAFA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Sel felaketinden 14 mahallenin etkilendiğini anlatan Başkan Böcek, “Hem Ortaköy hem Başköy’de köprüler yıkıldı. 2 tane büyük köprü, 3 tane normal köprü yıkıldı. 5 tane de hasarlı köprü var. Bütün esnaflarımızın bodrumları sularla dolu. Can kaybı olmaması sevindirici ancak mal canın yongasıdır. Esnaf arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bütün daire başkanı ve çalışma arkadaşlarımla beraber buradayız. Gece gündüz demeden vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Sosyal hizmet ekiplerimiz sosyal yardımlarla ilgili çalışmalara başladılar” diye konuştu.

ELELE YARALARI SARACAĞIZ

Kumluca’da yer altı otoparklarında tamamen suya gömülmüş araçlar bulunduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Motopomp sayısını arttırıyoruz. Bodrumlar sularla dolu. Elektrik yok onunla ilgili de destek olmaya çalışıyoruz. Aşevimizi de getirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz olarak da 2 itfaiye aracımız kurtarma sırasında sele kapıldı ama çocuklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Devlet, millet, belediyelerimiz el birliğiyle ve vatandaşlarımızın yarasını sarmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin” ifadelerini kullandı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLA KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kumluca’da taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları botla kurtardı. Göksu Mahallesi’nde su baskını nedeniyle evlerinden çıkamayan Halil ve Fatma Akbaba çifti itfaiye ekipleri tarafından botla evlerinden alınarak, güvenli bölgeye nakledildi. Kurtarma operasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de izledi. Başkan Böcek, kurtarılan Akbaba çiftine geçmiş olsun derken, itfaiye erlerini gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de çamur deryasına dönen Kumluca sokaklarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri, bir taraftan cadde ve sokaklarda selin getirdiği molozları ve ağaç kalıntılarını kaldırırken, diğer yandan çamurları temizliyor. Caddeler ve kaldırımlar, Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla yıkanarak, selin izleri kaldırılıyor.