Antalya sahilleri yaza hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaza hazırlık kapsamında çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Konyaaltı sahilinin ardından Lara Birlik Halk Plajı’nda da bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalyalıların daha konforlu bir yaz geçirebilmesi için sahillerde yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Lara Birlik Halk Plajı'nda zamanla deforme olan bankları yeniledi.

Büyükşehir Atölyelerinde Yenilendi

Deniz ve piknik yapma imkanının bir arada olduğu Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında bulunan, kış aylarının olumsuz etkileri ile deforme olan banklar ve piknik masaları değiştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın atölyesinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sahilimizi Birlikte Korumaya Davet Ediyoruz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Karademir, “Vatandaşlarımızın piknik alanını rahatlıkla kullanabilmesi için 50’nin üzerinde piknik masası ve banklarının montajını gerçekleştirdik. Her yıl yoğun şekilde piknik alanlarımız tahrip ediliyor. Bu park ve sahil hepimizin. Vatandaşlarımızı Lara Birlik Halk mesire alanını birlikte korumaya davet ediyoruz” dedi.