Antalya sahili nefes alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 km uzunluğundaki alanı yeni bir yaşam alanına çevirmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. 200 milyon liralık bedelle hayata geçirilen proje 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.ANTALYA (İGFA) - Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesinde kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar son hızıyla sürüyor. Boğaçayı ile Liman arasını kapsayan alanda onlarca kamyon ve iş makinesi çalışıyor.

23 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanı Serkan Temuçin, Boğaçayı ile Liman arasında kalan yaklaşık 1 km uzunluğundaki bir alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Temuçin, “Burada çevre düzenlenme projesi yapıyoruz. Projemiz 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor ve 23 bin metrekarelik yeşil alan var. Ayrıca projemizin içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu gibi alanlar da var. Park alanları, seyir terasları var. KDV dahil 200 milyon liralık bir proje bedeliyle yapıyoruz” dedi.

BELEDİYENİN ÖZKAYNAKLARIYLA YAPILIYOR

Yolun hem kuzeyinde hem güneyinde düzenleme yaptıklarını söyleyen Temuçin, şu bilgileri verdi: “Yolun güney tarafında karoyla bir çevre düzenlemesi projesi yaparken kuzey tarafında da eski beton taşları sökerek yerine doğal taş kaplaması yapıyoruz. Projemiz tamamlandığı zaman Antalya’nın en güzel sahillerinden biri olan Konyaaltı sahilimizde güzel bir projeyi tamamlamış olacağız. Boğaçayı ile Liman arasında kalan alan iki sefer ihaleye çıktı yap-işlet-devret modeli ile başkanımız belediyenin öz kaynaklarıyla yapılması talimatı verdi. Vatandaşlarımızın keyifle denize girebileceği keyifli bir alan yaratma gayretindeyiz. Mart ayı içerisinde projeyi tamamlayarak açmayı düşünüyoruz.”

OTOPARK VE BÜFELER OLACAK

Proje içerisinde 370 araç kapasitesine sahip cep otoparklar ayrıca otobüsler için ayrı bir otopark alanı olacak. Kıyı kanununa uygun olarak 150 metre arayla 5 adet büfe ve şezlong yeri, 1000 metre koşu, 1000 metre bisiklet yolu da olacak.