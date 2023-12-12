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Antalya'nın tescilli lezzetleri bir arada

YAŞAM 12.12.2023, 16:09
Antalya'nın tescilli lezzetleri bir arada

Alanya’nın Hülüklü Çorbası, coğrafi işaretli paça çorbası, tahinli kabak tatlısı ve piyazıyla turizmin başkenti Antalya’nın yöresel lezzetleri, Muratpaşa Belediyesi’nin hizmete açtığı Antalya Lokantası’nda bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, birer belediye işletmesi olan kafe ve plajlarıyla yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, kentin coğrafi tescilli yemeklerini yeni açtığı Antalya Lokantası’nda bir araya getirdi.

Falez sahil bandında bulunan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içindeki yer alan lokantanın menüsünde Antalya usulü tahinli piyaz, Muratpaşa Belediyesi’nin tescil ettirdiği ve tarihi 1950'li yıllara uzanan, terbiyesiyle ünü sınırları aşan Paça Çorbası, Alanya’nın Hülüklü Çorbası ve tahinli kabak tatlısı yer alıyor.  Bunun yanı sıra mezeleri, ana yemekleri, atıştırmalık ve içecekleriyle geniş bir menüye sahip lokantada ev yapımı mantı, erişte gibi yöresel kooperatif ürünleri de seçenek olarak sunuluyor.

Aynı anda 80 kişiye kadar hizmet veren ve her gün saat 09.00 - 24.00 saatleri arasında açık olan lokantanın tanıtımı ise basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya’nın 650 kilometrelik sahil şeridiyle dünyayı ağırladığını söyledi. Kitle turizminde, sektörünün büyük mücadelesiyle Antalya’nın dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tabii bizim özelliklerimiz çok. 400 antik kentimiz var. Hepsinin hikayeleri var.Kanyonumuz, vadimiz, mağaralarımız, duvarlarımız, endemik bitkilerimiz, coğrafyamız. Sıradağlarımız muhteşem” diye konuştu.

Bunlarla birlikte Antalya’nın önemli bir mutfak kültürüne de sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu kültürün dünyayla paylaşılması gerektiğinin altını çizdi. Kent kimliği ve kent kültürünün parçası olan mutfak kültürün tanıtılması amacıyla Antalya Lokantası’nı bir gastronomi showroomu olarak hizmete açtıklarını dil getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Burada Antalya'mıza tescilli bütün yemeklerini bulabileceğiz gibi Antalya’mızın coğrafi işaretli ürünlerini de yan tarafımızda bulunan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazamızdan alabileceğiniz entegre bir yapıyı hayata geçirdik. Yani tavşan yüreği zeytin orada evinize götürmek için bulunuyor. Burada da isterseniz servis ediliyor. Antalya'mızın gastronomik kimliğiyle ilgili bir misyon mekanı. Burayı Antalya yemeklerini merak edenler ya da özleyenler ziyaret eder ve ürünlerimizi tüketir diye umuyoruz.”

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