Antalya Muratpaşa zeytinde rekolteyi arttırma hedefinde

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı’nda bir zeytinyağı fabrikasını ziyaretinde, zeytin bölgenin en kadim ürünü olduğunu belirterek “Ama bizim toprağımızın hakkını daha çok vermemiz, zeytin rekoltemizi arttırmamız lazım” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı’nda zeytin hasadının ardından hummalı çalışmalarının devam ettiği bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Uysal, zeytinin fabrikaya getirilişinden zeytinyağı haline gelişini tüm süreci yakından inceledi.

Anadolu’nun her köşesinde zeytine karşı zeytine yönelik özel bir hassasiyeti olduğunu söyleyen Başkan Uysal, zeytinin hayatın parçası olarak görüldüğünü dile getirdi. Başkan Uysal, “Yağı olur. Kendisi ayrı yenir. Aynı zamanda barışı, sevgiyi, saygıyı ve bereketi simgeler. Zeytin, bu toprakların en eski ve kadim ürünü olarak hayat vermeye devam ediyor. Ama bizim toprağımızın hakkını daha çok vermemiz, zeytin rekoltemizi arttırmamız lazım” dedi.