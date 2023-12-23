Antalya Muratpaşa Gıda Politika Rehberi geliyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Horizon 2020 projelerinden ‘Food Trails Cascade’ öğrenme programına kabul edildi. Program sonunda ‘Muratpaşa Gıda Politika Rehberi’ hazırlanacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Food Trails Cascade öğrenme programıyla şehirlerin sürdürülebilir, kapsayıcı ve sağlıklı gıda üretim politikalarını gözden geçirmesi, yeniden tasarlaması, geliştirmesi ve uygulaması amaçlanıyor. Proje sürecinde elde edilen bilgi, donanım, uygulama ve yenilikçi fikirler ise konsorsiyum dışındaki şehirlere aktarılacak. Bu kapsamda gerçekleşen projeyle etkili çözümlerin ölçeklendirilmesi ve Avrupa kentsel gıda sistemlerinde büyük ölçekli olumlu değişime gidilmesi hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin kabul edildiği program İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Program sonunda ise ‘Muratpaşa Gıda Politika Rehberi’ hazırlanacak. Avrupa Şehirler Ağı’na katılmak için büyük fırsat olan proje kentlerin ortak sorunlara işbirliği içinde yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyor. Food Trails Cascade, aynı zamanda gıda sistemlerinde uzun vadeli ve olumlu gelişmelere yol açabilecek öğrenmeyi de destekliyor.

HER YERDE HER ZAMAN ÜRETİM

Muratpaşa Belediyesi’nin gıda üretimine covid-19 pandemisi döneminde mısırla başladı. Ekim için belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve tohum toprakla buluştu. Belediye, ilk üretim denemesinden 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Mısır, un haline getirildi ve kilogramlık paketler halinde ilçe sakinlerine dağıtıldı. Ardından Güzeloba Mahallesi’nin Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Bu ekimden yaklaşık 20 ton ürün elde edildi. Hasat, bulgur haline getirildi.

Mısır ve buğdayın ardından Muratpaşa Belediyesi, 5 dönümlük bir alanda susam tarımı yaptı. Bununla birlikte ağrı kesici özelliği, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimi de başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü’nün seralarında 500 metrelik alanda yapılan ilk üretimden 198 kilogram ürün elde edildi.