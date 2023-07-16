Antalya Muratpaşa'dan danışmanlık hizmeti

Muratpaşa Belediyesi’nin kadın danışma merkezlerinde verdiği aile - çift, çocuk - ergen, bireysel danışmanlık hizmetleri kapsamında yılın 6 ayında 434 seans gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) -Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, mahallere yayılan kadın danışma merkezlerinde aile - çift, çocuk ve ergen, bireysel danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

Yılın 6 aylık döneminde 434 seans gerçekleştirilirken son dönemde aile danışmanlığına yönelik artış yaşanıyor. Gazi Bulvarı’nda bulunan Rauf Denktaş Parkı,Soğuksu ve Güzeloluk mahallelerinde bulunan kadın danışma merkezlerinde 3 aile danışmanı görev alıyor.

Uzmanlar, aile danışmanlığının iletişim sorunları, kıskançlık, şiddet, uyum, duygusal eksiklik, iş ve özel hayat arasındaki denge gibi sorun alanlarında çalıştıklarını söyledi. Bu tip sorunlarla baş edemeyen çiftlerin, olumsuz gidiş durdurmak için yardım almaları gerektiğini belirten uzmanlar, Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği danışmanlık hizmetiyle ilgili Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi ve randevu alabileceğini kaydetti.