Antalya Muratpaşa'da Yörük Çalıştayı sona erdi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'yemek kültürü' temasıyla 6'ncısını düzenlediği 290 yörük derneğinin katıldığı Yörük Çalıştayı son buldu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Yörük Çalıştayı'nın konusunu 'yemek kültürü' olarak belirlendi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde toplanan çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 290 Yörük derneği katıldı. Konar-göçer yaşam tarzı ile öne çıkan Yörüklerin kendilerine özgü araç-gereçlerle Türk mutfağına kattığı lezzetler gastronomi ve sosyolojik olarak ele alındı.

Haftasonu iki gün devam eden çalıştayda mutfak atölyesi, söyleşi, panel, Yörük beyleri ve hatunlarının konuşmacı olduğu serbest kürsü, Yörük türkülerinin seslendirildiği konserler ve film gösterimiyle Yörükler Muratpaşa'da dolu dolu iki gün geçirdi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bakır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'serbest kürsü' de Yörük derneklerinden gelen konuklar söz verildi. Kültürlerini gelecek nesillere taşımak isteyen Yörük beyleri ve hatunları değerlendirmelerde ve önerilerde bulunarak birbirlerini dayanışmaya davet ederken Başkan Uysal da,Yörüklerin ikinci olmayı kabul etmeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, katılan tüm Yörük derneklerine teşekkür etti.

Serbest kürsü sonrasında Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak ailesinin yerleşik hayata geçme ve göç etme konusunda yaşadıkları fikir ayrılıklarını konu alan, yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz’un yaptığı Anchorage Uluslararası Film Festivali Mother of Cultural Exchange gibi ulusal ve uluslararası birçok ödül alan ‘Turna Misali’ filminin gösterimiyle Yörük Çalıştayı sona erdi. Film gösterimine Turna Misali’nin yönetmeni Eren Danışman Boz ve film yapımcısı Eyüp Boz da katıldı.