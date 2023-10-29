Antalya Muratpaşa'da unutulmaz festival

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’yle, tarihi kent merkezinin sokakları, meydanları, tarihi konakları şenlik alanına dönüştüANTALYA (İGFA) - Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali ziyaretçilerini Kaleiçi’nin en iyi korunmuş yapılarından olan ve aynı zamanda Antalya’nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar’da karşıladı.

Küratörlüğünü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. TerlanMehdiyevaAzizade’nin yaptığı “Üç Kapılar’da Buluşalım” etkinlikleri kapsamında, 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna yapılan kapıda müzik dinletileri, canlı performanslar, resim çalışmaları gerçekleştirildi.

TAMER LEVENT’DEN DOĞAÇLAMA DRAMA

Üç Kapıların ünlü konuğu ise oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve oyun yazarıTamer Levent oldu. Levent eğitmenliğindeki gösteride AÜ öğrencileri oyuncu oldu. Doğaçlama drama gösterisinde seyirciler de oyuna dahil oldu.Levent, Kaleiçi’nde yıllar önce ‘Sanata Evet’festivali yaptığını söyledi. Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali’yle 2’nci kez Kaleiçi sokaklarında olduğunu belirten Levent “Çok geniş bir katılım oldu ve interaktif oldu. Hem görüşlerini belirttiler hem de izleyicilerimizin içinden oyun oynayanlar oldu. Ben buna çok mutlu oldum” dedi. Dramayı kendini farketmek olarak tanımlayan Levent, “Kendimizi ayakta sağlıklı tutabilmek için sanat kavramına yeniden ve bu çağa özgü bir vizyonla sahip çıkmamız gerekiyor. Sanata evet diyoruz” diye konuştu.

Gösteride oyuncu olan Bilge Göze Bal festival için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti. 52 yaşındaki Nurgül Yüksel gösteriden çok keyif aldığını söylerken “Aslında sürpriz oldu. Müzik dinletisi için gelmiştik” dedi. Yüksel, festival hakkında ise şunları söyledi: “Kesinlikle çok güzel hem halka açık hem keyifli hem Antalya’nın tanıtımı için çok güzel ve çok renkli. Özellikle de bu 100’üncü yılın kutlamalarının döneminde bence çok çok başarılı ve çok güzel.”

Üç Kapılar’dan festival heyecanı tüm Kaleiçi’ne yayılırken Balıkpazarı Sokak’ta yer alan ve 35 yıllık bir geçmişe sahip Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, ‘Biberli Ekmek’ yapımının anlatıldığı mutfak atölyesine ev sahipliği yaptı.

SOKAK SOKAK FESTİVAL

Kaleiçi’nin ziyaretçilerinin keyfetme ve merak duygularını harekete geçiren sokaklarından bir diğeri Mescit Sokak’ta mandala boyama teknikleri, Hesapçı Sokak’ta son dönemin popüler perküsyon aleti hangdrum atölyeleri düzenlendi.Başka bir sokakta tarihi bir konağın bahçesinde bir grup Antalyalı sanatçı, çalıştay toplarken gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu, Antalya'da Selçuklu dönemine ait tek medrese olan Karatay Medresesi’nde ‘Görmek istediğin değişimin kendisi sen ol’ başlığında söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi.

Festival, her gün saat 09.00’da Kaleiçi’nde yoga ile başladı. Yoga, Kaleiçi’nden masmavi Akdeniz’e uzanan ve balkonu andıran miradorda gerçekleşti.

Festivalde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Antalya’sı da Alacahöyük’ten Göbeklitepe’ye Cumhuriyet dönemi arkeoloji çalışmaları da Antalya’nın endemik bitkileri de düzenlenen konferans ve söyleşilerde ele alındı. Doğaçlama komedi, konserler, ritim atölyeleri, dans gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler de festivalde yer aldı.