Antalya Muratpaşa'da Şehitlik Parkı törenle açıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin vatanı için canlarını feda etmekten çekinmeyen 172 Antalyalı şehit için birer anıt yerleştirdiği Şehitlik Parkı törenle açıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’daMuratpaşa Belediyesi’nin vatanı için canlarını feda etmekten çekinmeyen 172 Antalyalı şehit için birer anıt yerleştirdiğiŞehitlik Parkı törenle açıldı.

Aralık 2020’de Suriye’de şehit düşen ve Antalya’da toprağa verilen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un adını taşıyan ve Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yer alan parkın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve şehit aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Açılışta Antalya Valisi Şahin, “Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Rauf Denktaş gibi gerçekten Türk milletinin son yıllardaki en büyük dava adamının isminin olduğu caddeye böyle güzel bir park yapıp bu parka da şehidimizin adını verdiğini ve burada şehitlerimizin ismini yaşattığı için sağ olsun var olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal ise kentlerin onu sahiplenen, o toprağın, o ülkenin sahibi olduğunu hisseden ve bütün davranışlarında o değerlerle donanmış yeni nesillere, ruha, dinamizme ve kahramanca hissiyata ihtiyacı olduğunu söyledi. Kentlerin ve Türkiye’nin çok ciddi bir ulusal güvenlik bilinciyle yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Biz, şehit olma iradesinde, ülkemiz için her şeyimizi feda edebilme dirayetinde en küçük bir zaaf gösterirsek, bunun korkarım ki bedeli olur. Bunun için şehitlerimizin görüleceği, duyulacağı başka mekanlara da, şehrimize ruh veren, şehrimize dirayet veren, birlik ve beraberlik veren, bize öğreten vatan için canımızın feda edilebilmesi gerektiğini bize hep hatırlatan böyle mekanlara, böyle alanlara, şehrimizin farklı yerlerinde çok ihtiyacımız var. Bu anlamda tanzim edilmiş bir bakan şehrimize hayırlı olsun.”

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un babası Ziya Kurt ise “Canlarımızı anıtlaşmasını sağlayan Muratpaşa Belediyesi’ne ve onun kıymetli Başkanı Ümit Uysal’a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, canlarıma saygıyla, sevgiyle selamlarımı sunuyorum” diye konuştu. 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Adını Yaşatma Derneği Başkanı Zeki Kılınç ise “Geçmişten günümüze bu milletin evlatları yeri geldiği zaman vatan, millet ve ezan için neler yapabileceğini hep gördük. Bu milletin ay yıldızlı bayrağı ve sancağı kıyamete kadar dalgalanacak” şeklinde konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer ise kendilerini en çok hayattayken unutulmanın üzeceğini belirterek, konuşmasında “Biz gazi ve şehitler için cephede ölmek, gazi olmak şereftir. Bize acı vermez. Ama hayattayken unutulursak, gerekli saygıyı görmezsek üzülürüz. İşte bizim üzülmememiz için bu parkı açan Sayın Muratpaşa Belediye Başkanımıza, Valimize ayrıca şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Şehitlik Parkı’nın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Törenin ardından Vali Şahin ve Başkan Uysal, 6 bin 677 metrekare alana kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli etrafında yer alan anıtlara kırmızı karanfil bıraktı.