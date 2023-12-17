Antalya Muratpaşa'da Şeb-i Arus

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vuslatın 750’nci yılında düzenlenen Hz. Mevlana’yı anma töreninde “O Anadolu’nun ışığı, insanlığın güneşi. Ve yüzyıllar öncesinden insanları aydınlatamaya devam ediyor” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Antalya Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Muratpaşa Konyalılar Derneği, Konya Karaman Ayrıncılılar Derneği’yle vuslatın 750’nci yılında Hz. Mevlana’yı anma etkinliği düzenlendi.

Belediyenin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yanında hizmete açtığı etkinlik çadırında düzenlenen geceye Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı. Gecede çok sayıda dernek üyesi de yer aldı. Konya’nın yöresel arabaşı çorbasının da ikram edildiği gece, tasavvuf müziği dinletisiyle başladı.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada “Şehrimizi, geldiğimiz yerden vazgeçmeden hem de birlikte yaşadığımız bu şehrin komşusu olarak tasayı ve kederi paylaşmaya, komşuluğu paylaşmaya gayret ediyoruz” sözleriyle başladı. Hz. Mevlana’nın düşünce ve maneviyat tarihinin çok büyük alimlerinden olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “O Anadolu’nun ışığı, insanlığın güneşi.Ve yüzyıllar öncesinden insanları aydınlatamaya devam ediyor” dedi. Konuşmaların ardından gece sema töreniyle sona erdi.