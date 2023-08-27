Antalya Muratpaşa'da robotik kodlama eğitimleri başladı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, biliş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) robotik-kodlama eğitimleri başladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin geleceğin dünyasını şekillendirecek mesleklerin temelini oluşturan robotik–kodlama kurslarına bir günde 300 kişi başvuruda bulundu.
ASSİM teknoloji merkezinde gerçekleşecek eğitime başvuru koşullarını sağlayan 10-15 yaş aralığında toplam 66 öğrenci kabul edildi. Öğrenciler 2 hafta boyunca uzman eğitmenler eşliğinde yazımlar, kodlar, devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçecekler.
Robotik kodlama eğitmeni Can Eldeniz, “Muratpaşa Belediyesi olarak çocuklarımıza temel düzeyde robotik kodlama eğitimleri vermekteyiz. Öğrencilerimiz öncelikle algoritma, scratch, matatalab gibi dersleri öğretiyoruz. Bunların ardından robotları kodlamaları için onlara kodlama dersleri veriyoruz” diye konuştu. Eldeniz, dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin, ASSİM’de ileri seviyede robotik-kodlama eğitimleri almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Sivasspor
|3
|5
|3. Konyaspor
|3
|5
|4. Kasımpasa
|3
|5
|5. Hatayspor
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|2
|4
|8. A.Demirspor
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Rizespor
|3
|4
|11. Karagümrük
|2
|3
|12. Trabzonspor
|3
|3
|13. İstanbulspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|2
|2
|15. Antalyaspor
|3
|2
|16. Pendikspor
|3
|2
|17. Ankaragücü
|2
|1
|18. Samsunspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Gençlerbirliği
|3
|7
|4. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|5. Şanlıurfaspor
|2
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Adanaspor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|3
|2
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Göztepe
|3
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|3
|7
|2. Tottenham
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|7
|4. Brighton
|3
|6
|5. M.City
|2
|6
|6. M. United
|3
|6
|7. Brentford
|3
|5
|8. Liverpool
|2
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Fulham
|3
|4
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Aston Villa
|2
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Rayo Vallecano
|2
|6
|4. Valencia
|2
|6
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Cadiz
|3
|4
|9. Deportivo Alaves
|2
|3
|10. Athletic Bilbao
|2
|3
|11. Osasuna
|2
|3
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|2
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0