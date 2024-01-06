Antalya Muratpaşa'da özel çocuklara özel kutlama

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de özel çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi. Muratpaşa’nın özel çocukları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de şehit haberleri nedeniyle ertelenen yeni yıl programı gerçekleşti. Düzenlenen programda özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Balonlarla süslenen Engelsiz Kafe’de ki etkinlikte palyaçolar da yer aldı. Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından ise çocuklar, velileri ve öğretmenleri müzik eşliğinde dans etti. Gelenlere yemek ikramı yapıldıktan sonra ise çocuklar 24 derece sıcaklıkta güneşin altında düzenlenen kar partisinde beyazlara büründü.

Özel gereksinimli Barbaros Furkan Sıvış’ın annesi Emine Sıvış, şehit haberleri neticesinde ertelenen etkinliğe yeni katılma şansı yakaladıklarını söylerken “Türkiye’mizin başı sağolsun” dedi. Sıvış, Engelsiz Kafe’nin etkinliklerine haftada iki gün katıldıklarını belirtti. Çocukların, el becerileri, dans, müzik ve etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdiklerini söyleyen Sıvış, “Sadece çocuklar değil, biz ebeveynler de keyif alıyor, mutlu oluyoruz. Bizim için terapi gibi bir yer” dedi.

Engelsiz Kafe sorumlusu Hande Aydurdu da şehitler için başsağlığı diledi. “Nerede bir umut varsa onu yeşertmeye çalışıyoruz” diyen Aydurdu 2024 yılı için “Umarım bundan sonra kötü haberler gelmez. Acıların, mutsuzlukların, felaketlerin son bulduğu bir yıl olur” diye konuştu. Amaçlarının hem ailelere nefes aldırmak hem de çocuklara iyi bir gelecek sağlamak, farkındalık yaratmak olduğunu belirten Aydurdu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a özel çocuklar için Engelsiz Kafe’yi tahsis etmesinden dolayı da teşekkür ettiğini söyledi.