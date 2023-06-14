Antalya Muratpaşa'da okuma saati keyfi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov adını taşıyan parkta bulunan ve yazarla aynı taşıyan kütüphanede Güzeloba İlkokulu öğrencileri okuma saati düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 90’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında Güzeloba Mahallesi’nde açılan Cengiz Aytmatov Parkı’nda yazarla aynı adını taşıyan kütüphanesi her yaştan öğrenciye hizmet veriyor.

5 bin kitabın yer aldığı ve Kırgız edebiyatından seçme eserlerbölümünün de yer aldığı kütüphane, öğrencilere ders çalışma için keyifli bir ortam sunuyor.

Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlanan gençlerin yoğun olarak kullandığı kütüphane, 15’er metrekarelik 3 bağımsız bölüm ve 100 metrekare genişliğe sahip ortak çalışma alanından oluşuyor.

Pazar hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan kütüphane, yaz tatiline sayılı günler kalan Güzeloba İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencilerini misafir etti. Küçük öğrenciler, kitapların arasında gezerken yanlarında getirdikleri ya da kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları parkta okuyup bitirdi.