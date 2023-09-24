Antalya Muratpaşa'da nefes egzersizi yaptılar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Falez Yaşlı Evi’nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, Uzakdoğu kültürünün thaici nefes ve hareket egzersizleri yaptı.ANTALYA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü'nün “Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı” üyesi olan ve farklı mahallerdeki 5 yaşlı eviyle örnek bir modeli hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde farklı bir etkinliğe imza attı.

Belediye, Falez Yaşlı Evi’nde Alzheimer farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, eğitmen hocalar eşliğinde Uzakdoğu kültüründen gelen thaici nefes ve hareket egzersizlerini yaptı, ardından hastalıkla ilgili kıdemli kent sakinlerinin merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından cevaplandı. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar çeşitli halk oyunları oynayıp müzik eşliğinde eğlendi.

88 yaşında Alzheimer hastası bir annesi olduğunu belirten Emel Özgür 3 yıldır bu hastalıkla savaştıklarını ve belediyenin bu tür etkinliklerini yararlı bulduğunu söyledi. Katılımcı Mehmet Seracettin Tav ise eğitmenler eşliğinde yapılan thaici alıştırmalarının ruhsal ve bedensel olarak rahatlattığını ve etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini belirtti. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için sanat dallarına ve sosyal aktivitelere mümkün olduğu kadar zaman ayırdığını belirten Mümine Erseyrek ise “Vücudumu bu şekilde zinde tutuyorum” dedi.