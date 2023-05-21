Antalya Muratpaşa'da müzik şöleni

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum merkezi ASSİM'de yer alan Sümer Ezgü Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği, yılsonu konserinde müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin ‘kentin ortak akıl merkezi’ Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) çalışmalarını sürdüren Sümer Ezgü Kültür, Sanat ve Gençlik Derneği’nin Mehmet Sakin yönetimindeki Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yılsonu konseri gerçekleşti.

ASSİM kültür salonunda halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. Gece boyunca birbirinden güzel solo ve koro eserlerin seslendirildiği konser dinleyicilerden tam not aldı. Gecede Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de yer aldı.

Dernek Başkanı Taner Ezgü, ASSİM çatısı altında çalışmalara devam ederken ‘kültür ve sanat alanında Antalya için hep daha fazla nasıl fayda sağlarız’ düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Ezgü, “Kültür ve sanat alanında yaptığımız tüm çalışmalarımızı bu düşünce ile planlıyoruz ”dedi.