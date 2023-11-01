Antalya Muratpaşa'da minik eller tohumları ekti

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Saylan Kreşi minik öğrencileri bahçelerindeki serada çapa yapıp havuç tohumlarını ekti.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerel belediyenin bünyesindeki Türkan Saylan Kreşi’nde tatlı heyecan başladı.

Ermenek Mahallesi’nde bulunan kreşin bahçesinde yer alan seraya yeni sezonun ilk tohumları atıldı.

Kreşin minik öğrencileri, ellerinde plastik kürekler ve tırmıklarla seraya girdi. Önce çapa yapıp toprağı havalandırdı ve ardından havuç tohumlarını toprakla buluşturdu.

Çocuklar, can suyunu vermeyi de ihmal etmedi. Seralarını eken minik öğrenciler, ardından kreşin bahçesinde yiyecekleri biberleri bir sepete topladı.

Kreş öğretmenlerinden Öznur Ersan, “Çocuklarımızla birlikte bu seralarımızı yapmamız birlikte ekmemiz, çıkan ürünleri beraber toplamamız çocuklarımızın enerjilerini atmaları açısından güzel bir etkinlik oluyor” diye konuştu.