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Antalya Muratpaşa'da eğlenerek öğreniyorlar

YAŞAM 18.01.2024, 11:50
Antalya Muratpaşa'da eğlenerek öğreniyorlar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Destek Eğitim Merkezleri’nde öğrenciler yarıyıl tatiline sayılı günler kala düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla sosyalleşerek tatile hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan merkeziyle Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, 19 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrencilere etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Destek Eğitim Merkezleri’nin Yeşildere şubesinde öğrenciler ailelerinin hazırladığı patlamış mısırları yiyerek arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı. Film aralarında aynı zamanda öğretmenlerinin sorduğu soruları yanıtladılar. Sinema etkinliğinin ardından gruplar halinde ayaklarına bağladıkları balonları patlatmak için birbirleriyle yarıştılar. Tatile sayılı günler kala 2 hafta görüşemeyecekleri arkadaşlarıyla eğlenmenin tadını çıkardılar.

İlkokul öğrencilerinin oluşturduğu grupta 10 yaşındaki Eslem Elif Yılmaz okulda öğrendikleri dersleri destek eğitim merkezinde pekiştirme şansı yakaladıklarını söyledi. Dönem içerisinde yerli malı, yılbaşı gibi özel günleri arkadaşlarıyla kutlayarak sosyalleştiklerini söyleyen Yılmaz tatilde arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özleyeceğini de belirtti. 10 yaşındaki Kumsal Durdu ise kısa bir zamanı kalmasına rağmen okul ve destek eğitim merkezindeki eğitimini birlikte yürütebildiğini, okulda anlamadığı konular hakkında merkezdeki öğretmenlerden detaylı bilgiler alabildiğini aktardı.

Zeytinköy Destek Eğitim Merkezi’nin Türkçe öğretmeni Özge Demir Çataldaş dönemin yoğun, eğlenceli, bir o kadar da stresli geçtiğini söylerken sınava hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin heyecanı ve stresinin kendilerine de yansıdığını ifade etti.Çataldaş yarıyıl tatilinin ilk haftasında 8’inci sınıflarla sınav çalışmalarına devam edeceklerini de söyledi. İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki ayrı gruba eğitim verdiklerini söyleyen Çataldaş, ortalama 500 öğrenciyle çalıştıklarını belirtti. Çataldaş öğrencileri sınavlara hazırlamak üzere her ders için soru çözüm saatleri belirlediklerini ve öğrencilerle birebir soru çözme imkanı tanıdıklarını söyledi.

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