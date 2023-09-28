Antalya Muratpaşa'da 'Doğu Anadolu' gecesi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7. Yöreler Renkler Festivali’nin 3’üncü günü Doğu Anadolu gecesiyle geride kaldı. Festival 1 Ekim’e kadar devam edecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da hemşeri derneklerinin, yerleşik yabancıların, uzun yıllar önce göç eden Giritlilerin ve Yörüklerin kültür ve dayanışma derneklerinin katıldığı Yöreler Renkler Festivali Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda devam ediyor.

72 derneğin memleketlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini Muratpaşa’ya taşıdığı festivalin 3’üncü gününde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları topluluğunun gösterisiyle başlayan gece, İhsan Güvercin ve Serpil Efe konserleriyle devam etti. Belediye BaşkanıÜmit Uysal,Doğu Anadolu Bölgesi’nden festivale katılan 18 derneğe plaketlerini takdim ederken, “Dünyanın neresinden gelirsek gelelim geldiğimiz yerin kültürünü temsil edeceğiz. Eşit, saygın bir Muratpaşalı, Antalyalı olarak da hayatımızı sürdüreceğiz” dedi.

Uysal, “Muratpaşa’mızda birbirine saygı duyup olduğu gibi kabul eden, ‘Türkiye’miz hepimizin’ felsefesinden yola çıkarak oluşturduğumuz komşuluk kültürüne katkı sağladınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye konuştu.

1 Ekim’e kadar devam edecek olan 7. Yöreler Renkler Festivali’nde bugün Akdeniz Gecesi’nde Abdullah Gencer ve İsmail Çakır sahne alacak. Festivalin 29 Eylül’de düzenlenecek Karadeniz gecesinde Koliva, 30 Eylül Güneydoğu gecesinde ise Kardeş Türküler sahnede olacak. Festival, Komşu Ülkeler Gecesi’nde Cem Bosnalı konseriyle sona erecek.