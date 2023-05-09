Antalya Muratpaşa'da 'AB proje hazırlama' eğitimi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ‘Avrupa Birliği ve Erasmus Proje Hazırlama’ eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitime üniversiteler ve liselerden 100’ye yakın öğrenci, öğretmen ve akademisyen katıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenene eğitim 2 gün devam etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nce Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle gerçekleşen eğitime Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Muratpaşa Belediyesi çalışanları, lise ve dengi okullardan öğretmenler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programın ilk gününde Erasmus+ programı hakkında katılımcılara bilgi verilirken bir projenin amaç ve hedeflerinin nasıl belirleneceği, projenin sonuçları ve etkilerin nasıl ölçüleceği, projelerde mevcut durum ve sorun analizinin nasıl yapılacağına ilişkin sunumlar yapıldı.

Eğitimin ikinci günü ise ‘Yerel ve Avrupa Birliği Projeleri Yazım Kapasitesi Geliştirme Programı’ başlığında gerçekleşti. Eğitim projelerin mantıksal çerçeve ve proje başarı ölçütleri analizi, proje yazımı için yöntemler, proje bütçesi ve finansmanı başlıklarında gerçekleşti.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.