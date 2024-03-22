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Antalya KYK'da Nevruz coşkusu
Antalya Elmalılı Hamdi Yazır kız KYK yurdunda 21 mart Nevruz Bayramı kutlandı
YAŞAM 22.03.2024, 09:20
Antalya Elmalılı Hamdi Yazır kız KYK yurdunda 21 mart Nevruz Bayramı kutlandı. Elif ŞevvaL DEMİR - ANTALYA (İGFA) - Baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz bayramı Elmalılı Hamdi Yazır kız kyk yurdunda coşkuyla kutlandı.
Macun, pamuk şeker limonata, helva gibi ikramların yanında konser ve meddah gösterisi yapıldı.
Şişme oyuncaklarla doyasıya eğlenen gençler baharın gelişini kutladı.
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