Antalya Kumluca'nın YKS birincilerine 'altın' ödül
Antalya'da Kumluca ilçesinde YKS sınavında ilçe bazında büyük başarı gösteren öğrenciler altın ile ödüllendirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan ve alanlarında (Sayısal, Eşit ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil) İlçede 1. 2. ve 3. olan öğrenciler altınla ödüllendirildi.
Kumluca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrenci velileri ve okul idarecileri katılırken, dereceye giren öğrenciler de tebrik edildi.
Dereceye Giren Öğrenciler şöyle:
YKS – Sayısal alanında: 1. : Süede GÜLTEKİN
YKS – Sayısal alanında: 2. : Serhat SARIAĞAÇLI
YKS – Sayısal alanında: 3. : Ahmet Şahin ÇİFTÇİ
YKS – Eşit Ağırlık alanında: 1. : Bartu BIÇAK
YKS – Eşit Ağırlık alanında: 2. : Havva Nur AKDEMİR
YKS – Eşit Ağırlık alanında: 3. : Zekiye AKCA
YKS – Sözel alanında: 1. : Baybars OĞUZ
YKS – Sözel alanında: 2. : Fatma Sıla KÖKÇE
YKS – Sözel alanında: 3. : Mert OKTAR
YKS – Yabancı Dil alanında: 1. : Yiğit GÜZEL
YKS – Yabancı Dil alanında: 2. : Azra ULUKAYA
YKS – Yabancı Dil alanında: 3. : Tevfik Han BAYDEMİR
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