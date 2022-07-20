Antalya Kumluca'nın YKS birincilerine 'altın' ödül

Antalya'da Kumluca ilçesinde YKS sınavında ilçe bazında büyük başarı gösteren öğrenciler altın ile ödüllendirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan ve alanlarında (Sayısal, Eşit ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil) İlçede 1. 2. ve 3. olan öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Kumluca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrenci velileri ve okul idarecileri katılırken, dereceye giren öğrenciler de tebrik edildi.

Dereceye Giren Öğrenciler şöyle:

YKS – Sayısal alanında: 1. : Süede GÜLTEKİN

YKS – Sayısal alanında: 2. : Serhat SARIAĞAÇLI

YKS – Sayısal alanında: 3. : Ahmet Şahin ÇİFTÇİ

YKS – Eşit Ağırlık alanında: 1. : Bartu BIÇAK

YKS – Eşit Ağırlık alanında: 2. : Havva Nur AKDEMİR

YKS – Eşit Ağırlık alanında: 3. : Zekiye AKCA

YKS – Sözel alanında: 1. : Baybars OĞUZ

YKS – Sözel alanında: 2. : Fatma Sıla KÖKÇE

YKS – Sözel alanında: 3. : Mert OKTAR

YKS – Yabancı Dil alanında: 1. : Yiğit GÜZEL

YKS – Yabancı Dil alanında: 2. : Azra ULUKAYA

YKS – Yabancı Dil alanında: 3. : Tevfik Han BAYDEMİR