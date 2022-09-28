Antalya Kumluca Devlet'te cildiye uzmanı göreve başladı

Uzun süreden beri hem Antalya'nın Kumluca ilçesinde hem de tüm Batı Antalya bölgesinde ciddi bir sorun haline gelen Cildiye Uzmanı sorunu Kumluca Devlet Hastanesi'nin girişimleri Antalya Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile çözüldü.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Devlet Hastanesi'nde bu hafta göreve başlayan Cildiye Uzmanı Ali Türkay hasta kabulüne başladı.

Tıp Fakültesini 2001 yılında Ankara Üniversitesinde tamamlayan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Türkay, çeşitli devlet ve özel hastanelerde çalıştıktan sonra Kumluca Devlet Hastanesi’ne Niğde Bor Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra atandı.

Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Fatih Aladağ, hem hastanede, hem de Batı Antalya bölgesinde yaşanan Cildiye Uzmanı (Deri ve Zührevi Hastalıklar) eksikliği sorununun Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle çözüldüğünü söyledi.

"Göreve başlayan Cildiye Uzmanı Dr. Ali Türkay hastanemizin hizmet alanını daha da genişlettiği için çok mutluyuz" diyen Aladağ, "Kendisi sadece Kumluca ilçesine değil tüm Batı Antalya bölgesine hizmet sunacaktır. Bizlerde hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızın en iyi ortamda ve şartlarda hizmet etmeleri için gerekli çalışmaları yapmaya gayret edeceğiz. Kumluca halkı ile el ele daha mutlu ve sağlıklı günlere ulaşma dileğimiz en büyük mutluluğumuzdur" diye konuştu.