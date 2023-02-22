Antalya Kumluca Amatör Spor'dan afet bölgesine yardım eli

Türkiye’nin ilk köy amatör futbol kulübü olan Kumluca Toptaş Spor Kulübü, deprem bölgesine ikinci defa yardım elini uzattı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin ilk köy futbol kulübü olan Toptaş Spor Kulübü yönetimi, kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin hemen ardından deprem bölgesine yardım için çalışmalara başlayan Toptaş Spor Kulüp Başkanı Nasuh Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri topladıkları iki kamyon yardım malzemesini depremin etkilediği Hatay’a ulaştırdı.

İkinci kez yardım seferberliği başlatan Toptaş Spor Kulübü yönetimi içerisinde kuru gıda, çocuk bezi, giyim eşyası, elektrikli ısıtıcı, battaniye, mutfak eşyası, su ve yaş sebze meyveden oluşan yardım malzemelerini Adıyaman’da depremzede ailelere teslim etti. Toptaş Spor Kulübü Başkanı Nasuh Yaşar, 1992 yılında kurulan kulüplerinin Türkiye’nin ilk köy futbol kulübü olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Yaşar, topladıkları yardımları ve kulüplerinde futbol oynayan ve aileleri deprem bölgelerinde yaşayan sporcularını deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirtti. İlk yardımları depremden etkilenen Hatay iline, ikinci yardım malzemelerini ise Adıyaman iline ulaştırdıklarını ifade eden Yaşar, “Biz millet olarak büyük bir milletiz. Yaşanan deprem gerçekten büyük bir felaket, büyük bir afet. Böylesi büyük bir yıkımdan ancak birlik, beraberlik ve dayanışmayla ayağa kalkabiliriz. Biz Türk milleti olarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Deprem bölgelerine bundan sonrada yardımlarımız devam edecek. Ben hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Toptaş Spor Kulübü Başkanı Nasuh Yaşar, her iki yardım etkinliğinde kendilerine deprem bölgelerine ulaşımda destek sağlayan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner’i de makamında ziyaret ederek teşekkür ettiğini bildirdi.