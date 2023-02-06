Antalya düğmeye bastı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli kavşaklarından biri olan Havalimanı kavşağında yaşanan sıkışıklığı gidermek için düğmeye bastı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’ya havayoluyla gelen yerli ve yabancı turistlerin havalimanından çıktıktan sonra ilk gördükleri yer olan Havalimanı Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışmasına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 1 km uzunluğundaki mevcut yolda kaldırım düzenlemesi, şerit genişletmesi ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

75. Kavşak Düzenlemesi

Havalimanı girişinde vatandaşların araçlarıyla yolcularını beklemelerinden dolayı yaşanan uzun kuyruklar nedeniyle Havalimanı Caddesi’nde yaşanan sıkışıklık Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla giderilecek. Kavşakta yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, “Bu proje ile hem kavşağı düzenleyip hem de şeritleri genişleterek buradaki karışıklığı, trafik sorununu çözmeye çalışıyoruz. Burası Antalya’da yapmış olduğumuz 75. kavşak düzenlemesi” dedi.

Sorunlu Kavşaklar Tespit Edildi

Temuçin, pandemiden sonra insanların toplu taşıma kullanmak istememesi nedeniyle yaklaşık 200 bin tane aracın trafiğe katıldığını ayrıca Ukrayna ve Rusya’dan gelen yabancı plakalı araçların da sayısının artmasıyla Antalya’da trafik sorunu oluşmaya başladığına dikkat çekti. Temuçin, bu sorunun çözümü için Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla araç sayımı yaparak kavşaklarda sorunların nerelerde olduğu tek tek tespit ettiklerini ve bu sorunların çözümü için sırasıyla çalışma yaptıklarını anlattı.

Akıllı Sistem Ve Uzaktan Erişim

Havalimanı yolunda 75. kavşak düzenlemesini yaptıklarına dikkat çeken Temuçin,

ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sitem Daire Başkanlığı bünyesinde akıllı kavşak projesi çalışmasının da devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “40 tane kavşağımızı akıllı sistemle ve 61 kavşağı da uzaktan erişimle kavşaklardaki yoğunluğa göre trafiğe açarak, sinyalizasyonunu düzenleyerek Antalya’daki trafik sorununu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz.”