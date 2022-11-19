Antalya Döşemealtı'nda çocuklar şenlikte eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliğinde yüzlerce çocuk ara tatilin tadını çıkarıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin ara tatil dönemini keyifli bir şekilde geçirmeleri için Çocuk Şenliği düzenlendi. İlki Kepez Çamlıbel Mahallesinde düzenlenen şenliğin ikincisi de Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Alana kurulan balon, eğlence parkları ve palyaço gösterileri çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Ailelerinde ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar şişme oyun parkında düzenlenen çeşitli oyunlarla hem yarıştı hem eğlendi. Tahta bacak, palyaço, yüz boyama etkinlikleri ve dev maskotlar çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. Dev maskotlara yoğun ilgi gösteren çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi.

Şenlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da sahne alarak sürpriz yaptı. Büyükşehir Bandosunun seslendirdiği şarkılara çocuklar hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik etti.